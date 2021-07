Öljypellava selvisi kauheasta keväästä, nyt sille ei tarvitse tehdä mitään ennen puintia

Öljypellavaa jalostava teollisuus haluaisi lisää raaka-ainetta, mutta erikoiskasvivalikoimassa on paljon kilpailijoita.

Pasi Leino

Samuli Suvila (vas.) ja Ville Kauppinen tutkivat Faser-öljypellavan kasvustoa.

"Ihan hyvältä näyttää." "Hyvin haarautunut ja kukkii aikaisin." "Jos lämpöä riittää tähän malliin, tämä saattaa olla puitavissa jo syyskuun alussa."

Näin pohtivat maanviljelijä Samuli Suvila ja Elixi Oilin toimitusjohtaja Ville Kauppinen tutkiessaan Suvilan öljypellavan siemenviljelystä Loimaan Pappisten kylässä.

Tässä tuotetaan kantasiementä Faser-lajikkeesta, josta miehet toivovat uutta vaihtoehtoa aiemmin suositulle Laser-lajikkeelle. Uutuus on edeltäjäänsä hiukan satoisampi, mutta ei vaadi pitempää kasvuaikaa.

Suvila on viljellyt öljypellavaa aiemminkin. Useamman välivuoden jälkeen sitä on taas ollut viljelyssä parin vuoden ajan.

Kevät oli niin hankala, ettei kauniisti kukkiva pellavapelto ole itsestäänselvyys.

Suvila kylvi pellavan ensimmäisten joukossa, 3. toukokuuta, koska se vaatii pitkän kasvuajan. Sen jälkeen tuli valtavasti vettä ja pelto kuorettui.

Näytti siltä, ettei jyräys riitä kuorettuman rikkomiseen. Suvila ajoi pellon joustopiikkiäkeellä 15. toukokuuta.

Ja kas, pellava ei ottanut nokkiinsa.

Nyt voi huokaista helpotuksesta. Kun kasvusto on saatu kunnolla vauhtiin ja rikkakasvit torjuttu, se on loppukesän ajan täysin vaivaton. Seuraava toimenpide on puinti.

Suvila on viljellyt kotitilaansa vuodesta 2001. Tilalla on tuotettu siementavaraa jo yli 40 vuoden ajan.

Omassa viljelyssä on nyt 60 hehtaaria – ohraa, kauraa ja kevätvehnää sekä syyskasveista vehnää, ruista ja ohraa.

Tilalla toimii Sollan pakkaamo Oy, joka on yksi Peltosiemen-ryhmän 42 maatilapakkaamosta. Sollan pakkaamo kunnostaa ja pakkaa Suvilan oman sadon lisäksi lähes 250 sopimushehtaarin siemensadon.

Syysviljat näyttävät nyt hyviltä, Suvila toteaa. Hän arvelee niiden valtaavan alaa jatkossa, sillä keväistä näyttää tulevan yhä hankalampia. Syysviljat kestävät kevään kuivuutta ja märkyyttä päästyään syksyllä hyvään alkuun.

Kevätviljoista parhailta näyttävät nyt ne, jotka kylvettiin ensimmäisinä, Suvila kertoo. Vaikka varhaisimpien kylvöjen aikaan oli kylmää, kasvu pääsi hyvin alkuun.

Hänen tilallaan kylvöt venyivät sateiden takia kuukauden ajalle. Kevätrypsi kylvettiin viimeisenä, 4. kesäkuuta.

Mutta takaisin öljypellavaan.

Sitä jalostava teollisuus on vuosia vedonnut viljelijöihin alan kasvattamisen puolesta. Raaka-ainetta tarvittaisiin paljon nykyistä enemmän.

Ala on kuitenkin vain laskenut. Miksi vetoomus kaikuu kuuroille korville?

Kauppisen mukaan yksi syy on se, että erikoiskasvivalikoimaan on tullut pellavalle paljon kilpailijoita: kuminaa, härkäpapua, hamppua...

Lisäksi pari viime vuotta ovat olleet pellavalle erittäin hankalia.

Sekä Kauppinen että Suvila ovat kuitenkin sitä mieltä, että öljypellava on hyvä yksipuolisen viljelykierron katkaisija.

Lisäksi se on vaivaton: Maltillinen typpimäärä riittää, rikkatorjuntaan on käytettävissä tehokkaita aineita, ja rikkojen ruiskutuksen jälkeen seuraava toimenpide on puinti. Tuholaisia pellavalla ei normaalivuonna esiinny.

Pellava ei vaadi maalta kovin korkeaa pH:ta.

Metsänreunuslohkoille sitä ei kannata sijoittaa, miehet toteavat – varjostus voi hidastaa puintikuntoon valmistumista.

Suvilan mieleen on se, että pellava auttaa jaksottamaan kasvukauden töitä. Se voidaan kylvää varhain ja puidaan viljojen jälkeen.

Pellavan puintia moni pelkää. Sen sitkeä varsi kietoutuu herkästi koneisiin.

Suvila korostaa, että kun puimurissa on terät kunnossa, puinti kyllä onnistuu.

"Kun ensimmäisen kerran ajoin puimurin pellavakasvustoon, se stoppasi heti. Kävin ostamassa uudet terät, ja sen jälkeen sujui hyvin."

Kauppinen muistuttaa, että öljypellavan hinta ei ole maailmanmarkkinoiden heilunnan armoilla. Se lyödään lukkoon etukäteen, ja vain laatu aiheuttaa perushintaan muutoksia.

Elixi Oil myy pellavaöljyään kuluttajille pääasiassa Keskon ja SOK:n kautta. Erikoistuotteita on myös apteekkien valikoimissa.

Amazonin kautta tuotteita menee eniten Saksaan ja USA:han. "Määrät eivät vielä ole isoja, ja myynnissä on koko ajan säätämistä. Mutta nyt meillä on uusi kanadalainen kumppani, joka tekee markkinointia", Kauppinen kertoo.

Peruspellavansiemenissä kilpailu maailmalla on kovaa. Isot tuottajat, kuten Venäjä ja Kazakstan tuottavat valtavia määriä

"Mutta esimerkiksi makurouhesarjamme on ainutlaatuinen. Vastaavaa ei maailmalta löydy", Kauppinen sanoo.

Perjantaina Samuli Suvilan öljypellavassa oli kukkien lisäksi jo sylkkyjä eli siemenkotia.