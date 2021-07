Kanta-Hämeestä löytyi koloradonkuoriaisia – nyt on syytä tarkkailla omia perunakasvustoja

Tarja Porkkala

Koloradonkuoriainen.

Kesän ensimmäinen koloradonkuoriaisesiintymä varmistui Hämeenlinnan Tuuloksesta, kertoo Ruokavirasto.

Perunanviljelijöiden ja palstaviljelijöiden on nyt syytä tarkkailla perunakasvustojaan koloradonkuoriaisen varalta. Epäilyistä tulee ilmoittaa Ruokavirastolle.

Ruokavirasto sai sunnuntaina perunanviljelijältä kuvaviestin koloradonkuoriaisen toukkapesäkkeestä. Tänään maanantaina epäily varmistettiin ja torjunta aloitettiin.

Kuoriaisesiintymä on ensimmäinen sitten kesän 2016 jälkeen. Kuoriaisia on voinut kulkeutua ilmavirtausten mukana niin etelästä kuin idästäkin, jossa niitä esiintyy yleisesti. Yksittäisiä koloradonkuoriaisia on todettu aina silloin tällöin kulkeutuneen erilaisten kasvituotteiden ja muidenkin tuotteiden, tai kuljetusvälineiden mukana koloradonkuoriaisen esiintymäalueilta Keski-Euroopasta, Baltiasta tai Venäjältä.

”Tuuloksen koloradonkuoriaisesiintymä on ammattiviljelmällä. Perunanviljelijöiden ja palstaviljelijöiden on nyt syytä tarkkailla perunakasvustojaan koloradonkuoriaisen varalta. Torjunta on sitä helpompaa, mitä aikaisemmin esiintymä todetaan. Jos kuoriainen pääsee vakiintumaan alueellemme, siitä on vaikea päästä eroon. Omatoimiseen torjuntaan ei kuitenkaan pidä ryhtyä, koska se vaikeuttaa torjuntatoimien onnistumista”, sanoo ylitarkastaja Atro Virtanen Ruokaviraston kasvinterveysyksiköstä.

Ruokavirasto kehottaa ilmoittamaan kaikista koloradonkuoriaisepäilyistä. Ilmoituksen voi tehdä puhelimella numeroon 0408014407 (varmimmin virka-aikana klo 10–16). Ilmoituksen voi tehdä myös kuvan kanssa multimediaviestinä tai WhatsApp-viestinä. Ruokavirasto antaa ohjeet jatkotoimista ja järjestää tarvittavat varmistustarkastukset. Epäilystä voi myös ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Tarkastuksista ja torjunnasta vastaavat Ruokaviraston ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tarkastajat. Omatoimiseen torjuntaan ei pidä ryhtyä, koska se vaikeuttaa torjuntatoimien onnistumista.

Perunakasvustosta voi löytyä aikuisia koloradonkuoriaisia ja toukkia. Aikuinen kuoriainen on noin senttimetrin mittainen. Keltaisessa selässä on 10 mustaa pitkittäisraitaa, etuselkä on oranssi ja siinä on mustia pilkkuja.

Toukan kupera selkäosa on oranssinpunertava. Toukan pää on musta ja kylkien alaosassa on kaksi riviä mustia pilkkuja. Täysikasvuinen toukka on hieman yli senttimetrin mittainen. Vastakuoriutuneet toukat ovat tummahkoja, 1–2 millimetrin pituisia, mutta kehittyvät nopeasti normaalikokoisiksi. Leppäpirkon kotelovaihe muistuttaa väritykseltään ja muodoltaan koloradonkuoriaisen toukkavaihetta.

Aikuiset kuoriaiset ja toukat syövät aluksi perunan lehdet reikäisiksi. Varsinaisen tuhotyön tekevät toukat, jotka massoittain esiintyessään syövät lehdet lähes kokonaan. Syödyt perunavarsistot muodostavat kasvustoon helposti havaittavia pesäkkeitä.

Lisätietoa ja kuvia koloradonkuoriaisesta sekä toimintaohjeet kuoriaisen esiintymistä epäiltäessä: www.ruokavirasto.fi/koloradonkuoriainen