Tutkimus: Kanat suosivat puisia pesiä

Vain 15 prosenttia kanoista valitsi muovisen ohjauspesän, 10 prosenttia pesän väliseinällä ja 5 prosenttia tuuletinpesän.

Viimeaikaiset kanojen pesimäkäyttäytymistä koskevat tutkimukset osoittavat, että pesätyyppi on ratkaiseva tekijä lattiamunimisen estämisessä. Tutkimuksesta uutisoi PoultryWorld.

Hollantilaisen Wageningenin yliopiston tutkija Anne van den Oever teki tutkimuksen kanojen pesimämieltymyksistä yhteistyössä sveitsiläisen Bernin yliopiston kanssa.

Tutkimuksessa kanojen annettiin valita vapaasti pesä neljästä vaihtoehdosta. "Käytimme muovista pesää sekä muovipesää, jossa on väliseinä pesän jakamiseksi kahteen alueeseen. Kolmas vaihtoehto oli muovipesä, jonka alla on tuuletin, joka luo ilmavirtaa pesään jäljittelemään vetoista pesää. Neljäs oli puupesä, jossa jokainen kosketuspinta on valmistettu puusta", van den Oever kertoo PoultryWorldille.

"Yhteensä kuusi 100 kanan ja yhdeksän kukon ryhmää pääsi näihin 4 pesään satunnaistetussa paikassa 20–34 viikon välillä", van den Oever sanoo.

Pesien sisällä kanojen käyttäytymistä analysoitiin kameroin.

"Tutkimuksen perusteella jopa 70 prosenttia munista päätyi puupesään ja näimme myös vakiintuneempaa pesimäkäyttäytymistä puupesissä," hän kertoo.

Alkuperäiseen uutiseen pääset täältä.