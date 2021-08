Ennätyssatoennusteet turhauttavat, kun kämmenellä on lähinnä kaurankuorta ja muutama pieni jyvä – "Tutkitaan mitä tuli vasta, kun jyvät ovat laarissa"

Pohjois-Karjalaan on ennustettu epävakaista alkuviikkoa, puimaan mennään sateiden välissä, kun tuuli on kuivattanut kasvustoja.

Juuso Huttusella oli maanantaina kolmasosa pelloista puimatta.

Outokumpulainen viljelijä Juuso Huttunen pui rehukauraa maanantaina. "Kahteen päivään ei ole päässyt sateiden takia pellolle. Onneksi pouta ja tuuli kuivattivat tänään kasvustot, puolenpäivän jälkeen alkoi puinti."

Huttusella on viljatila. Hän viljelee rehukauraa ja timoteinsiementä sopimustuottajana Pohjois-Karjalan Siemenelle. Tyypillisesti puinnit on aloitettu elokuun puolessa välissä, nyt on enää kolmasosa puimatta.

Sato on pettymys. "Kuivuus verotti kauran jyväkokoa. Kasvukauden vesimäärä jäi 50 millilitraan. Pelkkää kuortahan tämä on osittain", sanoo Huttunen.

Hänestä valtakunnalliset satoennusteet voisi jättää tekemättä. "Tällekin vuodelle ehdittiin jo ennustaa ennätyssatoa. Olisi parempi tutkia mitä tuli, vasta kun jyvät ovat laarissa."

Nämä jyvät eivät ennätyssatoa enteile.

Riskin hajauttaminen on toki mielessä, mutta keinot vähissä. "Erilaisien kasvien valikoimaa ei voi määrättömästi kasvattaa. Pahimmassa tapauksessa useassa siilossa olisi vähän jotakin ja rahtikulut söisivät hajauttamisesta saadun mahdollisen taloudellisen hyödyn."

"Itse viljelen rehukauraa, koska sitä voi pitää perusvarmana vaihtoehtona. Lajikkeita on vain yksi. A-rehu on varma ostaja ja satoa ei ole pakko varastoida, jos ei ole haluja. Timoteinsiemenelle on kysyntää ja se ei tarvitse paljon varastotilaa."

Huttunen kertoo pohtineensa hernettä yhtenä uutena vaihtoehtona. "Herneenviljelyssä kiinnostaa muita lajeja pienemmät lannoitekulut. Näillä leveyksillä herneenviljelyssä on kuitenkin aika lailla riskejä."

Alkuviikon sääennuste on epävakainen, loppuviikolle Pohjois-Karjalaan ennustetaan aurinkoista säätä. "Käyn aina sateiden välissäkin puimassa."

Huttusen pelloilla ei näy urakoitsijoita kylvö- tai puintiaikaan. "Kun tekee itse, näkee miten kevättyöt ovat onnistuneet ja mitä toimia syksyllä on vielä tehtävä ennen seuraavaa kasvukautta."

Tummat pilvet seurasivat Juuso Huttusen puimuria. Toimittaja Sari Penttinen pääsi mukaan puimurin koppiin seuraamaan sadonkorjuun etenemistä.