Messuille vain terveenä, rokotukset saaneena, koronan sairastaneena tai negatiivisella testillä – Koneagrian omaehtoinen koronapassi sai kannatusta

Tommi Hakala

KoneAgria järjestetään parittomina vuosina. Parillisina vuosina on vuorossa Helsingin MaatalousKonemessut, joka järjestetään 13.–15.10.2022 Messukeskuksessa Helsingissä.

KoneAgriassa 14.–6.10.2021 Tampereella panostetaan terveysturvallisuuteen yhdessä näytteilleasettajien ja kävijöiden kanssa. Omaehtoinen koronapassi messuvierailulle otettiin erittäin hyvin vastaan.

Messuille voivat tulla vain terveet kahdesti korona-rokotetut, koronan sairastaneet tai korona-testistä negatiivisen tuloksen saaneet. Tampere aloittaa messukautensa jo syyskuussa.

KoneAgrian kävijäkunta on huoltovarmuuden kannalta tärkeä ja järjestäjä on valmistautunut terveysturvallisuuden takaamiseen kattavasti. Messujärjestäjä seuraa tarkasti viranomaismääräyksiä ja tekee kaikkensa terveysturvallisuuden eteen. Nyt kun valtakunnallinen koronapassi ei ole vielä käytössä, messuilla otetaan käyttöön uudenlaisen omaehtoisen edellytyksen messuvierailulle.

"Suosittelemme, että messuille saapuisivat vain täyden rokotussuojan saaneet, koronan viimeisen 6 kuukauden aikana sairastaneet tai koronatestillä testatut kävijät ja näytteilleasettajat. Heidän ei tarvitse esittää erillisiä todistuksia sisäänpääsyn yhteydessä, vaan toteutamme toimenpiteen vahvaan suositukseen perustuen. Koronatestiksi riittää myös itse tehty ennakkotesti. Omatoimisia testejä voi ostaa sisäänkäynneiltä", järjestäjä kertoo tiedotteessa.

”Tässä vaiheessa toimenpide toteutetaan suosituspohjalta, mutta tarvittaessa meillä on valmius edellyttää koronatodistusta tai negatiivista koronatestiä, mikäli sitä voidaan vaatia Suomessa”, kertoo konseptikehittäjä Leo Potkonen.

”KoneAgrian kävijät ja näytteilleasettajat ovat hyvin vastuullisia ja he pitävät toimintatapaa perusteltuna turvallisuutta lisäävänä toimenpiteenä. Samalla toivomme, että virallinen koronapassi etenee nopeasti ja saisimme sen jo käyttöön lokakuussa. Tampereella järjestetään messutapahtumia jo syyskuussa viranomaisten ohjeiden mukaan. Se on erittäin hyvä asia.”

Järjestäjä kysyi sekä näytteilleasettajilta että kävijöiltä, miten he suhtautuvat omaehtoiseen koronapassiin ja vastaukset olivat selkeät.

Kolme neljännestä näytteilleasettajista piti omaehtoista toimintaa hyvänä vaihtoehtona, mutta moni peräänkuulutti myös pakollista koronatodistusta. 14 prosenttia ei osannut kertoa kantaansa. Näytteilleasettajakyselyyn vastasi reilu neljännes näytteilleasettajista.

Kävijät reagoivat linjaukseen myös erittäin positiivisesti. 88 prosenttia vastaajista kertoi linjauksen olevan hyvä ja vastanneista 60 prosenttia kertoi tulevansa messuille lokakuussa.

34 prosenttia ei ollut vielä tehnyt osallistumispäätöstä. Kyselyyn vastanneista kuusi prosenttia ei aio tulla KoneAgriaan ja valtaosa heistä kertoi syyksi korona-tilanteen. Kävijäkyselyyn vastasi 345 MaatalousKonemessujen kävijää.

Suomessa on aloitettu koronapassin käyttöönoton valmistelu viranomaisten toimesta ja on mahdollista, että se olisi jo käytössä lokakuussa.

Tampereen alueen viranomaisilta saatu hyväksyntä syyskuun tapahtumille antaa Tampereen Messut -konsernille kaikki mahdollisuudet toteuttaa messuja jo syyskuussa terveysturvallisesti. Viranomaisten suosituksesta messuille on päätetty asettaa maskipakko syyskuun tapahtumiin.

KoneAgria on todennäköisesti ensimmäinen suuri maa- ja metsätalouden sekä urakoinnin ammattitapahtuma, joka järjestetään tiukkojen poikkeuksellisten aikojen jälkeen. Rokotusten edistyttyä paluu normaaliin on taas mahdollista. Tapahtumasta on tulossa historiansa kattavin näyttely. Mukaan on lähtenyt ennätysmäärä alan toimijoita ja järjestöjä.

KoneAgria on joka toinen vuosi järjestettävä maa- ja metsätalouden ammattitapahtuma. Tapahtuman järjestää vuonna 2021 Suomen Messut Osuuskunta ProAgria Tapahtumat Oy:n toimeksiannoista Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa.

Lue lisää:

KoneAgria pidetään ensi syksynä Tampereella - samaan aikaan Jyväskylän Konekillerin kanssa