Valkoposkihanhien kevätmuutto aiheutti yli 800 000 euron vahingot Pohjois-Karjalassa – satovahinkojen suuruus alkaa hahmottua juuri ennen syysmuuttoa

Lari Lievonen

Valkoposkihanhien syysmuuttoa odotetaan alkavaksi. Syksyllä hanhista pysähtyy kevättä suurempi osuus Suomessa ja suurimmillaan lintujen määrä on 18.9.–30.10. välisenä aikana. Parvet ruokailevat Suomen puolella noin kuukauden ajan.

Valkoposkihanhien kevätmuuton jäljiltä Pohjois-Karjalassa jätettiin 101 vahingonkorvaushakemusta. Viljelysvahingoista 95 prosenttia kohdistui rehunurmiin, kertoo ely-keskuksen lajivahinkokoordinaattori Mika Pirinen.

Vahinkopinta-ala on yhteensä 2 350 hehtaarin suuruinen ja rahassa mitattuna 813 000 euroa.

Kaakkois-Suomen ely-keskukseen korvaushakemuksia on jätetty 38 ja vahinkopinta-ala on noin 1 000 hehtaaria.

"Ympäristöministeriö tiedottaa koko maan vahinkotilanteesta viime vuoden ja tämän kevään osalta, kun kevään hakemusten käsittely on kaikissa ely-keskuksissa valmis", kertoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Hanne Lohilahti.

Vahingoista korvattavien euromäärien valossa ollaan palaamassa aiempien vuosien lukemiin. Vuonna 2018 Pohjois-Karjalaan maksettiin noin miljoona euroa ja vuonna 2019 noin 900 000 euroa.

Vuoden 2020 kevätvahingot olivat poikkeuksellisen massiiviset. Koko maassa valkoposkihanhien aiheuttamia satovahinkoja korvattiin 2,7 miljoonalla eurolla, josta Pohjois-Karjalan osuus oli 1,7 miljoonaa ja vahinkopinta-ala 5 200 hehtaaria.

Tulevalle syksylle 506 maatilalla on voimassa poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen ja ampumiseen vahinkojen torjumiseksi.

Ympäristöhallinto tiedotti viime viikolla, että lupaviranomaisen arvion mukaan ammuttuja valkoposkihanhia ei ole tänä syksynä tarpeen jättää pelloille pelotteeksi perustuen Ruokaviraston asiasta antamaan suositukseen.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen ylitarkastaja Matleena Louhisalmen mukaan viljelijöiden tulisi ensisijaisesti hävittää ammutut linnut hautaamalla maahan tai polttamalla tähän tarkoitukseen sopivissa uuneissa.

"Ammuttujen valkoposkihanhien jättäminen peltoon pelotteeksi on edelleen sallittua. Myös pelotteena pidetyt linnut hävitetään lupaehtojen mukaisesti, mikäli pedot eivät ole kuljettaneet niitä pois."

Tällä hetkellä vireillä on 9 poikkeuslupahakemusta, jotka kohdistuvat 12 tilalle ja jotka koskevat syysmuuttoa.

Lisäksi vireillä on 24 kevätmuuttoa koskevaa hakemusta. Näillä tiloilla on jo voimassa oleva poikkeuslupa. "Poikkeuslupien käsittely on edelleen ruuhkautunut", kertoo Louhisalmi.