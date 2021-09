Rehujen hinnannousu aiheuttaa porsasruuhkaa, vasikoista yhä pulaa

Lihatalojen mukaan porsastilanne on hallinnassa.

Sanne Katainen

Sikatiloilla mietitään kuinka pärjätä nousseiden kustannusten ja mahdollisen rehupulan kanssa.

Pieneksi jäävä viljasato näkyy kotieläintiloille nousevina rehukustannuksina. Mahdollisesti myös rehupulana. Lisäksi muun muassa lannoitteiden ja energian hinta on noussut.

Kustannusten noustessa on mietittävä taloudellisesti järkevää tuotantomäärää, mikä yleensä tarkoittaa tuotannon vähentämistä.

Sikaketjussa moni pohtii nyt kasvatukseen otettavien porsaiden määrää.

Lihataloille tehdyn kyselyn mukaan porsaista on muodostunut jonkinlaista ruuhkaa. Lihataloissa ollaan huolissaan maatilojen kannattavuudesta.

"Erityisesti poikkeuksellisen huono viljasato koskee sikaketjua, jossa ohran osuus sikojen rehussa on merkittävä. Ohrasato on jäänyt ennusteiden mukaan reilun kolmanneksen normaalia pienemmäksi", sanoo HKScanin Suomen liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja Jari Leija.

"Sikaketjussamme porsaiden ottamisesta lihasikaloihin keskustellaan paljon ja tilanne on tällä hetkellä tarjontavoittoinen. Tämä on aiheuttanut viivästystä porsaiden noutoihin."

"Teemme toimenpiteitä ruuhkan purkamiseksi ja lihasikojen tuottajat toimivat vastuullisesti koko ketjua kohtaan", Leija sanoo.

Atriasta kerrotaan MT:lle, että tällä hetkellä sikaketjussa tilanne on kunnossa, mutta töitä porsaiden liikkumisen turvaamiseksi tehdään päivittäin. Tulevaisuuden ennustaminen tältä osin on hyvin haastavaa, Atriasta todetaan.

Maatilojen kustannusten nousu on merkittävä ja tämä luo haastetta. "Luotamme kuitenkin, että pitkään tehty ketjun ohjaustyö kantaa meidät pahimman yli", Atriasta kerrotaan.

Atrialla on sovittu sopimuksin tilakohtaiset tuotantomäärät.

"Kun viljan ja ostorehun hinta nousee näin nopeasti, lihasikakasvatuksen kate kutistuu hyvin nopeasti. On aivan ymmärrettävää, että kasvattajat pohtivat vaihtoehtoja", alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs Snellmanilta sanoo.

Snellmanilla on pieni porsasruuhka päällä, mutta sen ovat pääasiassa aiheuttaneet koronakaranteenit ja kesän helteiden hidastamat lihasikalatyhjennykset.

"Korona on tilapäinen häiriö. Rehu- ja kustannustilanne vaatii aktiivisia ja pitkälle tähtääviä toimenpiteitä", Gäddnäs sanoo.

"Yhdessä tuottajien kanssa haemme ratkaisuja tilanteen vakauttamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Snellman nosti lihasian hintaa elokuun puolivälissä viisi senttiä kilolta jatkuvuuslisähinnan kautta. Lihasian jatkuvuuslisä nostetaan asteittain loppuvuoden aikana ja se on tammi–maaliskuussa 10 senttiä kilolta", Gäddnäs kertoo.

Snellman maksaa syyskuun alusta vuoden loppuun porsastuottajille jatkuvuuslisähinnan, eli kahden euron korotuksen porsaalta.

"Tämä korotus ei siirry kasvattajille, vaan Snellman maksaa sen kokonaan itse. Tällä haluamme turvata emakoiden tiineytysten jatkuvuutta."

Naudanlihantuotannossa on pitkään puhuttu vasikkapulasta. Kaikille välitysvasikoita kasvattaville tiloille ei ole riittänyt niiden haluamaa määrää vasikoita. Kustannusten nousu ei ole muuttanut tilannetta.

"Nautaketjussamme on pulaa vasikoista", toteaa Leija.

"Vasikkapula jatkuu edelleen ja tasapainotilannetta ei ole näkyvissä", kerrotaan Atrialta.

Siipikarjanlihan tuotanto on kaikista eniten ketjuohjattua.

"Siipikarjaketjussamme tilanne on tällä hetkellä tasapainoinen", Leija kertoo.

"Siipikarjassa rehun hinnan muutokset eivät vaikuta ketjun hallintaan. Tarkasti ohjattu pitkä ketju emonuorikoista teurastamolle ei voi viljan ja rehun markkinaheilahtelujen takia häiriintyä", Atrialta sanotaan.

"Toki kustannuspaine näkyy voimakkaasti siipikarjayrittäjillä ja teemme töitä saadaksemme kuluttajat ja kaupan hyväksymään välttämättömät kustannusnousut."

EU-maiden keskihinta sianlihalle on syyskuun alussa laskenut komission tilastojen mukaan 1,38 euroon kilolta. Kesällä keskihinta oli yli 1,60 euron. Kiinassa laskeneet hinnat heijastuvat Eurooppaan.

Saksassa hinta oli syyskuun alussa 1,32 euroa kilolta ja Tanskassa 1,34.

Suomen hinta menee vastavirtaan. Elo–syyskuun vaihteessa hinnassa on ollut pari kertaa sentin nosto viikossa. Syyskuun alussa keskimääräinen hinta Suomessa on ollut noin 1,62 euroa kilolta. Se on kolme prosenttia viime syksyä heikompi.

Porsaan hinta on edelleen laskussa Euroopassa. Tuottajien tulevaisuuden odotukset lihan hintakehitykselle ovat siis Euroopassa matalalla.