Iran teki iskuja ja meritie pysyy suljettuna – öljyn hinta pomppasi taas Epävarmuus Hormuzinsalmen liikenteestä jäytää markkinoiden toivoa sodan nopeasta päättymisestä.

Raakaöljyn hinta kääntyi tiistaina uuteen nousuun, kun epävarmuus Hormuzinsalmen liikenteen jatkumisesta kasvoi. Aamupäivällä Suomen aikaa viitelaatu Brentin barrelihinta hipoi 104 dollaria.

Pohjois-Amerikan WTI-laatu oli niin ikään yli neljän prosentin nousussa ja hinta liki 98 dollaria barrelilta.

Öljyn hinnat ovat olleet viime aikoina koholla Lähi-idässä syttyneen sodan seurauksena. Sota alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin helmikuun lopulla.

Markkinoiden epävarmuutta lietsoivat tiistaina Iranin uudet iskut Persianlahden öljyntuotantoon ja useiden maiden ilmoitukset, etteivät ne ole rientämässä apuun salmen liikenteen turvaamiseksi presidentti Donald Trumpin pyynnöistä huolimatta.

Öljyn hinnat ovat nousseet yli 40 prosenttia Lähi-idän sodan alettua. Noin viikko sitten WTI-öljyn hintapiikki oli niin terävä, ettei sen veroista ollut nähty sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Energiajärjestö pyrkii vakauttamaan tilannetta

Markkinoiden vakauttamiseksi kansainvälisen energiajärjestön IEA:n jäsenmaat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille yhteensä 400 miljoonaa barrelia öljytuotteita strategisista varannoistaan. Kyseessä on IEA:n historian suurin koordinoitu varantojen vapautus. Järjestön johtaja Fatih Birol ennakoi maanantaina, että öljyä saatetaan vapauttaa varannoista vielä lisää.

Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin alkanut sota Lähi-idässä on lähes pysäyttänyt liikenteen Hormuzinsalmen läpi. Hormuzinsalmen kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä. Kuljetusongelmien ja Iranin iskujen takia osa alueen öljyntuottajamaista on joutunut vähentämään tuotantoaan normaalista tasosta.

Helsingin pörssi avautui pieneen nousuun, samoin kuin Lontoo. Pariisi ja Frankfurt olivat lievässä laskussa aamupäivällä ja futuurit ennakoivat laskuavausta myös Wall Streetille.