Kaupat painostavat kananmunantuottajia lattiakanalatuotantoon – investoinnit tiloilla kuitenkin jäissä rajusti nousseiden tuotantokustannusten takia

Tuotantopanosten kustannusten raju nousu korostaa joustavien kaupankäyntitapojen tarvetta ruokasektorilla. MTK:n Kananmunaverkoston mielestä on kestämätöntä, että munapakkaamot joutuivat neuvottelemaan munien hinnoista sellaiseen aikaan, jolloin ei ole ohuttakaan käsitystä rehusatotilanteesta.

PasiLeino+Pasi Leino

Juuso Hulmi esitteli MT:lle puhdasta ja käytössä olevaa kerroslattiakanalaa elokuussa 2020. Se voisi sopia häkkikanalan tilalle useimmille kanaloille tulevaisuudessa.

MTK Kananmunaverkoston puheenjohtaja Juuso Hulmi on huolissaan kananmuna-alan kannattavuudesta.

”Kustannukset ovat nousseet pilviin heikon rehuviljasadon vuoksi, kuten muillakin kotieläintiloilla, mutta markkinahinnat eivät seuraa kustannuskehitystä", Hulmi sanoo verkoston tiedotteessa.

On kestämätön tilanne, että munapakkaamot joutuivat neuvottelemaan munien hinnoista sellaiseen aikaan, jolloin ei ole ohuttakaan käsitystä rehusatotilanteesta. Ennätysheikko ohrasato aiheuttaa kanaloillekin haasteita, sillä tilanne lisää siipikarjalle syötettävän vehnän ja kauran kysyntää.

”Suurin huoli on juuri investoineista tiloista, joilla on velat niskassa ja kassa tyhjä nousseiden kustannusten vuoksi”, Hulmi toteaa. Parhaillaan osa tiloista käy neuvotteluja pankkien kanssa, josko velkoihin saataisiin lyhennysvapaita.

Kananmuna-alalla meneillään oleva tuotantotapasiirtymä virikehäkkituotannosta lattiakanalatuotantoon on vielä pahasti kesken. Suomessa tuotetuista munista tammi-heinäkuussa 47 prosenttia on edelleen virikehäkkituotannossa, 42 prosenttia lattiakanalatuotantoa, 7 prosenttia luomua ja 3 prosenttia ulkomunia. Kauppa on ilmoittanut toimialalle luopuvansa virikehäkkituotettujen munien myynnistä, aikataulu hieman vaihdellen, parin vuoden kuluessa.

Kanaerät vaihdetaan noin puolentoista vuoden sykleissä, joten jos ei nyt seuraavaa erää vaihda lattialaitteille, eikä tee investointia tuotantotauon yhteydessä, tulee seuraavan erän kanssa melkoinen hoppu, jos aikoo pysyä kaupan vaatimustason tahdissa.

Kun kannattavuustilanne on tällä hetkellä surkea, moni perhetila viivästyttää investointia rajusti nousseiden tuotantopanoskustannusten vuoksi. Tuotantotapojen tuottajahintaero ei kuitenkaan kannusta investoimaan.

Hulmi lataa toiveensa pakkaamoiden neuvottelutaitoihin, sillä kauppojen kevään hinnoittelujaksot ovat työn alla parhaillaan.

”Kuluttajat haluavat tuotannolta parempaa laatua sekä eläinten hyvinvointiparannuksia ja tämä kaikki aiheuttaa tiloille lisätyötä, jolle tulisi löytää maksaja”, muistuttaa Hulmi.