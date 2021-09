Lannoitteiden hinnat nousivat 48 euroa, viikossa kaksi korotusta – Yara: "Maakaasun hinta on moninkertaistunut"

Tuure Kiviranta

Lannoitteiden hinnat nousevat, mutta korotus ei siirry ruokaketjussa viljelijöiltä eteenpäin.

Lannoitteiden hinnat ovat nousseet roimasti lähiaikoina. Lannoitevalmistaja Yara vahvistaa korotukset.

"Niitä on ollut viime viikkoina useampia, ja viime viikolla tiistaina ja perjantaina. Perjantaina korotimme kaikkien lannoitteiden hintoja 28 euroa tonnilta", kertoo Yara Suomen kaupallinen johtaja Roland Westerberg.

Sitä ennen tiistaina hinta nousi 20 euroa eli kokonaiskorotus yhden viikon aikana oli 48 euroa tonnilta.

MT:n tavoittama lannoitekauppias vahvistaa asian ja kertoo, että myös Yaran kilpailija nosti Euroopassa perjantaina typen hintaa 72 euroa tonnilta.

Mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja.

Yaran perjantainen korotus Suomessa oli keskimäärin seitsemän prosenttia tonnilta ja haitariltaan 5–8 prosenttia. Vuodessa hinnat ovat tuplaantuneet, sanoo Westerberg.

Entä jatkossa?

"Hinnat ovat olleet kovassa nousussa, mahdollisista muutoksista ei ole vielä päätetty."

Viimeaikaisiin korotuksiin on Westerbergin mukaan yksi syy ylitse muiden.

"Maakaasun hinta on moninkertaistunut Euroopassa viime viikkojen aikana ja vuodessa se on 12-kertaistunut. Koska maakaasusta tehdään ammoniakkia ja ammoniakista typpeä, vaikutus on suora lannoitteiden hintoihin."

Yara ja osa muistakin valmistajista on rajun kustannusnousun vuoksi vähentänyt ammoniakin tuotantoa tai ostanut sitä muualta, Westerberg kertoo. Osalla valmistajista oli syksyllä myös tuotanto-ongelmia.

Kun kysyntä on maailmanlaajuisesti ollut kuitenkin koko kesän ja syksyn kovaa, se heijastuu hintoihin.

"Jos ihan rehellisiä ollaan, niin ei tämä helppoa ole kenellekään", sanoo Westerberg, joka kertoo olevansa itsekin viljelijä ja ymmärtävänsä siksi maatalouden hädän.

Ongelma on, ettei viljelijä pysty siirtämään nousseita kustannuksia tuotteisiin, koska hinnat on sovittu kuukausia etukäteen. Äkkinäisiin muutoksiin pitäisi voida varautua paremmin.

"Ketjun pitää pystyä ottamaan nopeammin huomion hintamuutokset."

Eli kaupan pitkät sopimukset ovat huono juttu?

"Näinhän se on. Pitkät sopimukset ovat huono juttu, kun kustannukset nousevat nopeasti."

Westerberg huomauttaa, etteivät vain lannoitteiden hinnat ole nousseet, vaan myös öljyn ja viljan.

"Helposti kytketään tämän vuoden sato ja ensi vuoden lannoitteet yhteen, koska niillä rahoilla ne ostetaan. Jos ostaa lannoitteet samaan aikaan, kun myy viljan, tulot ja menot saa kytkettyä paremmin yhteen."

Westerberg muistuttaa myös, että pitkällä aikavälillä kysyntä ja tarjonta korjaantuvat hintojen ja satotasojen myötä.

"Mutta nopeissa liikkeissä siihen ei pystytä."