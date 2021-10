Maaseutunuorten edustajaksi MTK:n johtokuntaan nousee Susanna Valtonen – hän haluaa tuottajajärjestöstä yhtenäisemmän

Kari Salonen

Maaseutunuorten edustajan valinta MTK:n johtokuntaan ratkesi jo ensimmäisellä äänestyskierroksella, kun Susanna Valtonen sai yli puolet äänistä.

Maaseutunuoret valitsivat Susanna Valtosen Hämeenlinnasta edustajakseen MTK:n johtokuntaan kaudelle 2022–25 tänään sunnuntaina Helsingissä hotelli Presidentissä.

Virallisesti valinnan tekee MTK:n valtuuskunta, mutta se on poikkeuksetta kunnioittanut nuorten valintaa. Tällä hetkellä nuoria edustaa johtokunnassa Kaisa Rantasalo (os. Pihlaja), joka on lypsykarjatilallinen Kurikan Jalasjärveltä.

Valtosen lisäksi ehdolla olivat Ville Koivuniemi Ylöjärven Viljakkalasta, Sami Nivala Raahesta, Juha Sarviluoma Karviasta.

Valtonen on naudanlihan tuottaja Hämeenlinnassa, missä tilalla on luomuemolehmiä. Sarviluomalla on erikoiskasvinviljelyä, Nivalalla on luomukasvinviljelyä ja Koivuniemellä kasvinviljelytila.

Vaali ratkesi jo ensimmäisellä kierroksella, kun Valtonen sai yli puolet äänistä. Hänen äänimääränsä oli 31, Sarviluoman 10, Nivalan 6 ja Koivuniemen 5.

Valtonen sanoo odottavansa ensimmäiseksi edeltäjältään Kaisa Rantasalolta evästystä, missä vaiheessa keskeisten asioiden eteenpäin vienti on.

Yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan hän nostaa järjestön hiomisen yhtenäisemmäksi. Yhtenäisyydessä on hänen mielestään tällä hetkellä "hieman toivomisen varaa".

”Meidän pitää jokaisen ymmärtää, että jotta sinulla menee hyvin, niin muilla tuotantosuunnilla ja muilla alueilla on myös mentävä hyvin. Kyllä meidän jokaisen on kyettävä puhumaan toistenkin puolesta”, Valtonen linjaa.

Maatilojen syvenevään taloudelliseen ahdinkoon on Valtosen mukaan saatava nopeasti korjauksia.

”Tällä hetkellä meillä on tiloja, jotka tekevät tappiota. Jos siihen ei löydetä markkinoilta ratkaisua ja saada muutettua ketjua kaupan, teollisuuden ja viljelijän osalta, niin moni tila tulee kaatumaan. Tähän on aika äkkiä löydettävä ratkaisu”, tuleva MTK:n johtokunnan jäsen sanoo.

Valtonen on pitänyt Hirvilammen tilaa Hämeenlinnan Tiiriössä miehensä kanssa vuodesta 2019.

Maaseutunuoret pohtivat ehdokastaan MTK:n johtokuntaan Helsingissä perjantaista sunnuntaihin.

Syysparlamenttiin osallistuneita oli pyydetty tuomaan omasta maakunnasta mukanaan kivi, jonka sai asettaa osaksi yhteistä kiuasta ”lisäämään löylyä”.

Perjantaina maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila rakensivat yhdessä johtokuntaehdokkaiden kanssa japanilaisia kokedama-kukka-asetelmia. Rakentelun aikana keskustelua käytiin muun muassa maankäytöstä, energiasta, maatalouden kannattavuuskriisistä, monimuotoisuudesta ja metsätaloudesta.

