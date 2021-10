Maaseutunuoret testaavat ehdokkaita MTK:n johtokuntaan koko viikonlopun

Kari Salonen

Kokedama -asetelmat alkavat olla valmiina. Ehdokas Sami Nivalalla on vielä yksi kädessä. Hänen vieressään ovat ehdokkaat Juha Sarviluoma ja Susanna Valtonen. Oikealla ehdokas Ville Koivuniemi. Juha Marttila vasemmalla ja Jari Leppä toinen oikealta.

Perjantai iltapäivän voi viettää monella tavoin. Yksi keino on askarrella japanilaisia kokedama -kukka-asetelmia. Ensin otetaan kukkakimppu ja sen juuren ympärille narutetaan sammalta ja turvetta.

Mukana askartelussa on joukko maaseutunuoria, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Näennäisen leppoisassa toiminnassa on kuitenkin tiukka asiaydin. Neljä maaseutunuorta ovat nimittäin ehdokkaat seuraavaksi MTK:n johtokunnan jäseneksi.

Käynnissä oli maaseutunuorten koko viikonlopun kestämä syysparlamentti. Kokedama -askartelun tarkoitus on haastaa ehdokkaita. Heidän testi on osoittaa, miten oman viestin saa esille vapaassa keskustelussa, kun mukana on kaksi karismaattista kovan luokan asiantuntijaa, Leppä ja Marttila.

Hyvin ehdokkaat saivat, voidaan todeta tulokseksi.

Ehdolla kolmen vuoden pestiin ovat Ville Koivuniemi Viljakkalasta, Sami Nivala Raahesta, Juha Sarviluoma Karviasta ja Susanna Valtonen Hämeenlinnan Iitistä.

Valtonen on naudanlihan tuottaja, tilalla on luomuemolehmiä. Sarviluomalla on erikoiskasvinviljelyä, Nivalalla on luomukasvinviljelyä ja Koivuniemellä kasvinviljelytila.

Askartelu on vain yksi testi, johon ehdokkaat joutuvat valinnan tekevien edustajien edessä. Testaaminen jatkui illalla ja lauantaina aamupäivällä oli edessä valitsijoiden roasti, vaalitentti. Valitsijat lupasivat tiukkoja kysymyksiä.

"Nyt kannattaa mennä lepäämään. Illalla ette saa hetkeäkään rauhaa", MTK:n maaseutunuorten asiamies Meri Remes neuvoi ehdokkaita kokedama -askartelun jälkeen.

"Me olemme nuoria, kyllä me jaksamme", yksi ehdokkaista totesi viikonlopun myllystä. Valinta tehdään sunnuntaina.

Ehdokkaisiin voi tutustua maaseutunuorten Instagram-kanavalla.

Siellä jokaisella ehdokkaalla on pätkä, jossa he myös vastaavat kysymyksiin.

"Järjestötyössä ehdottomasti haastavinta on saada kaikki ymmärtämään, että jokainen päivä on kuin traktorimarssi. Eli tarvitaan meitä kaikkia", Valtonen vastaa kysymykseen järjestötyöstä.

Kuluttajatyö on ehdokkaille tärkeää. Koivuniemi on pyrkinyt jokavuotiseen yhteistyöhön koululaisten kanssa.

"Otan oppilaita tutustumaan metsätalouteen ja he pääsevät istuttamaan."

Valtonen on samoilla linjoilla.

"Siinä on tärkeää omien ovien avaaminen. Otetaan vastaan aika paljon erilaisia koululaisryhmiä ja eskarilaisia meille."

Sarviluoman mielestä MTK:n tehtävä on antaa kuluttajatyöhön resursseja.

"Viljelijälle kynnys aloittaa työ yksin on suuri."

Valtoselta kysyttiin, mitä pitäisi ensimmäisenä rakentaa, jos Seinäjoesta tulisi Suomen pääkaupunki.

"Pohjalaistyylinen presidentinlinna hirsistä."

Moni kysyi ehdokkailta miten nuoria saataisiin järjestötoimintaan lisää.

"Meillä pitää olla tapahtumia, kunhan niitä voidaan järjestää. Paljon on nuorten omasta aktiivisuudesta ja kertoa, mitä me halutaan. Meidän pitää sanoa se ääneen", Nivala vastaa.

Sarviluoma ja Nivala ovat olleet ehdolla ennenkin. He lähtivät toisenkin kerran valintamyllyyn, vaikka tietävät joutuvansa koville jäsenten kynsissä.

Kaikki ehdokkaat ovat sitä mieltä, että valintatapa on hyvä. Helpolla johtokuntaan ei pääse, mutta sitten on valmis.

Ehdokkaiden mielestä samankaltaista valintatapaa pitäisi käyttää muidenkin johtokunnan jäsenten valinnassa.

Virallisesti valinnan tekee MTK:n valtuuskunta, mutta se on kunnioittanut nuorten valintaa. Tällä hetkellä johtokunnassa istuu Kaisa Pihlaja.

