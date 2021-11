Lukijalta: Ruuantuotantoon on julistettava hätätila

Maatalouden kannattavuus on tänä vuonna romahtanut niin alas, että maanviljelijä Ahti-Pekka Vornasen mielestä ruuantuotantoon on julistettava hätätila. Hänen mielestään nykyinen suomalainen maatalouspolitiikka on tullut tiensä päähän. Vornanen kysyy, että onko nykyinen hallitus se, jonka aikana maatalouden alamäki lähteen viimeiseen luisuun.

MARJA SEPPALA

Viime kesänä kärsittiin kuivuudesta, mutta liha-ala on kirjoittajan mukaan rypenyt jo pitkään.

Tänä vuonna kaikilla suomalaisen ruuantuotannon osa-alueilla kannattavuus on romahtanut lopullisesti. Kustannusten hallitsematon ja ennennäkemättömän nopea nousu yhdistettynä huonoista sääolosuhteista johtuviin satomenetyksiin on ollut viimeinen niitti.

Kamelin selkä on tulevan vuoden aikana monelta tilalta katkeamassa ja kaikilla on jonkinasteinen kassakriisi jo nyt.

Tämä on jo pitkään ollut näkyvissä ja koko ajan synkentyvinä pilvinä leijunut maataloustuotannon yllä. Liha-ala on rypenyt yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 alkaen ja maitosektori Venäjän pakotteista vuoden 2014 lopun jälkeen. Tuottajahintoja ei vain ole saatu – tuottajien vaatimuksista huolimatta – seuraamaan nousevaa kustannuskehitystä millään tuotantosuunnalla. Nyt se on myöhäistä.

Toisen maailmansodan jälkeen harjoitettu maatalouspolitiikka on osoittanut heikkoutensa. Siinä yhteiskunta on huolehtinut vain siitä, että halpaa ruokaa on kuluttajille tarjolla ja yhteiskuntarauha säilyy. Tapa, jolla se on toteutettu, ei ole ottanut kokonaisuutta huomioon. Alkutuottajan asema on unohtunut kokonaan.

Markkinataloutta on ihannoitu ja erityisesti ruuan jakelijana toimivan kaupan on annettu keskittyä ja vahvistua hallitsemattomasti, muita ruuantuotannon arvoketjun osia huomioimatta. Nyt kaupan asema on liian vahva, se on valtio valtiossa.

Maataloustuottajien määrä on ollut niin suuri, että on ollut varaa antaa kymmenien tuhansien viljelijäperheiden lopettaa. Samaan aikaan on suurilla investointiavustuksilla ja lainoilla saatu uusia viljelijä­perheitä tilalle heitä korvaamaan. Nyt on sekin tie käyty loppuun. Ei ole enää liikoja viljelijöitä ja suuretkaan tilat eivät ole tämän harjoitetun politiikan jatkamisen tae, koska nekään eivät tee riittävää tulosta jatkaakseen.

Kriittinen tuotannon määrä on nyt jo osittain saavutettu ja tulevan vuoden jälkeen moni ruokaa jalostavan teollisuuden laitos saa laittaa pönkän ovelle.

Onko nyt vallassa oleva hallitus se, jonka aikana sodan jälkeen Suomen taloudellisen nousun takuumiehenä ollut nykyaikainen maatalous lähtee luisuvaan alamäkeen?

Ahti-Pekka Vornanen

maanviljelijä

Vieremä

Lue kaikki MT:n mielipidekirjoitukset