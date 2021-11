Punaisen lihan tuotanto ja kulutus jatkavat laskuaan, siipikarjanlihan kulutus kasvaa

Lihan kokonaiskulutus on ollut tammi–syyskuussa liki viime vuoden tasolla.

Lari Lievonen

Kulutus ja sitä mukaa tuotanto siirtyy punaisesta lihasta enemmän siipikarjaan.

Naudanlihan tuotanto on vähentynyt tammi–syyskuussa kolme prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta, selviää Luonnonvarakeskus Luken tilastoista.

Sianlihan tuotanto on vähentynyt samalla jaksolla prosentin. Lampaanlihan tuotanto on vähentynyt 13 prosenttia. Siipikarjanlihan tuotanto on lisääntynyt kaksi prosenttia.

Kehitys on ollut tällainen jo pidemmän aikaa. Kulutus ja sitä mukaa tuotanto siirtyy punaisesta lihasta enemmän siipikarjaan.

Lihan kokonaiskulutus on ollut tammi–syyskuussa liki viime vuoden tasolla, ilmenee Kantar TNS Agrin julkaisemista ennakkotiedoista.

Siipikarjanlihan kulutus kasvoi neljä prosenttia verrattuna vuoden takaiseen aikaan.

Naudanlihan kulutus laski kaksi prosenttia ja sianlihan laski kolme prosenttia. Karitsanlihan käyttö oli viisi prosenttia vähäisempää verrattuna vuoden takaiseen.

Sianlihan tuotantomäärä ylittää kotimaan kulutusmäärän. Muissa lihalajeissa tuotanto on kulutusta vähäisempää.

Sekä vienti että tuonti ovat kaikilla lihalajeilla vähentyneet viime vuoteen verrattuna, paitsi siipikarjan tuonti on hiukan kasvanut ja karitsan tuonti pysynyt ennallaan.

Lihan kulutuksen kotimaisuusaste on keskimäärin 83 prosenttia.

Siipikarjanlihassa se on 86 prosenttia, kun taas karitsalla vain 53 prosenttia.

Sianlihan kotimaisuusaste on 85 prosenttia ja naudanlihan 78 prosenttia.