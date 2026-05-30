Poliisi varoittaa juhlivia koululaisia maastopaloista – Uudellamaalla on poltettu koulukirjoja Avotulen teko on maastopalovaara-alueilla kielletty. Avotuleksi luokitellaan nuotioiden lisäksi kertakäyttögrillit, pienet pallogrillit ja risukeittimet.

Etenkin tuulisella säällä maastopalo leviää ärhäkästi.

Koulujen päättymisen juhlinta osuu ajankohtaan, jolloin maastopalovaroitus on voimassa eteläisessä Suomessa ja olosuhteet ovat poikkeuksellisen kuivat.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos muistuttaa, että avotulen sytyttäminen on kielletty, koska pienikin kipinä voi sytyttää nopeasti leviävän maastopalon.

Tuulisella säällä palot voivat levitä erittäin nopeasti. Tulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

Avotuleksi luokitellaan nuotioiden lisäksi kertakäyttögrillit ja muut kiikkerät tai liki maanpintaa olevat tulet, kuten pienet pallogrillit ja risukeittimet.

Pelastuslaitos toivoo, että vanhemmat keskustelevat nuorten kanssa siitä, miten juhlia turvallisesti ja rauhallisesti sekä muistuttavat kaverista huolehtimisen tärkeydestä.

Uudenmaan alueella on esimerkiksi havaittu yksittäisiä tapauksia, joissa koulukirjoja on poltettu.

Riskitilanteita syntyy myös silloin, kun maastoon heitetään tupakantumppeja tai käytetään ilotulitteita tai savuja kuivissa olosuhteissa.

Maastopalojen sammuttaminen sitoo pelastuslaitoksen resursseja ja voi viivästyttää avun saamista muissa kiireellisissä tehtävissä.