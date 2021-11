Kaasu, öljy ja lannoitteet ovat kalliita ensi vuonnakin

Markku Vuorikari

Tämän hetken arvioiden mukaan lannoitteiden korkeat hinnat jatkuvat ensi vuoden puolella.

Voi mennä ainakin vuosi ennen kuin raaka-aineiden hinnat ovat maltilliset, ennustaa Maailmanpankki.

Esimerkiksi lannoiteteollisuudelle tärkeä maakaasun hinta Euroopassa ei ennusteen mukaan palaa lähivuosina vuoden 2019 tasolle.

Kun ennen koronapandemiaa vuonna 2019 kaasu maksoi keskimäärin 4,8 dollaria/mmbtu, on kuluvan vuoden keskihinta 14,6 dollaria. Ensi vuodelle keskihinnaksi ennustetaan nyt 12,6 dollaria ja vuodelle 2023 ennuste on 9,2 dollaria.

Raakaöljyn ennustetaan ensi vuonna maksavan keskimäärin enemmän kuin tänä vuonna.

Tämän vuoden keskihintaa laskee alkuvuoden matala hinta ja keskihintana on 70 dollaria tynnyriltä. Ensi vuoden keskihinta ennustetaan olevan 74 dollaria. Vuonna 2023 hinta laskisi 65 dollariin.

Samoin lannoitteiden raaka-aineiden keskihinnoissa näkyy kuluvan vuoden alun matalammat hinnat, jolloin vuosihinta on matalampi kuin hintataso nyt.

Fosforin (DAP) hinta on tänä vuonna keskimäärin 590 dollaria tonnilta. Ensi vuonna sen ennustetaan olevan 600 dollaria ja vuonna 2023 se olisi 450 dollaria.

Urean keskihinta tänä vuonna on 380 dollaria tonnilta. Ennuste ensi vuodelle on 375 dollaria ja vuodelle 2023 ennustetaan 300 dollarin keskihintaa.

Typpi kallistui lokakuussa huimasti. Maailmanpankin tilaston mukaan urea maksoi lokakuussa 612 dollaria tonnilta. Syyskuussa hinta oli 418 dollaria.

Vuosi sitten lokakuussa urea maksoi 245 dollaria tonnilta. Nykyistä kalliimpaa urea on ollut vuonna 2008, jolloin ylittyi 700 dollarin raja.

Maailmanpankin mukaan fosfori (DAP) maksoi lokakuussa 672 dollaria tonnilta. Syyskuussa hinta oli 643 dollaria.

Vuosi sitten lokakuussa hinta oli 357 dollaria tonnilta. Nykyistä kalliimpaa fosfori on ollut vuonna 2008, jolloin muutamaksi kuukaudeksi ylittyi tuhannen dollarin raja.

Öljy kallistui lokakuussa. Maailmanpankin tilaston mukaan Brent-laadun öljy maksoi lokakuussa keskimäärin 83 dollaria tynnyriltä. Syyskuussa hinta oli 74 dollaria.

Vehnän hinnan Maailmanpankki ennustaa ensi vuonna hiukan laskevan, mutta pitkällä aikavälillä ennuste on nouseva.

Tänä vuonna sen keskimääräinen hinta on 255 dollaria tonnilta. Ensi vuonna 250 dollaria. Sen jälkeen hinta pysyisi joitain vuosia alle 250 dollarin, mutta kohoaisi 2030-luvulla pitkälle yli 250 dollarin.

Saman suuntainen kehitys ennustetaan muillekin viljoille.

Ruuan reaalihinta on maailmalla korkein sitten 1970-luvun alun öljykriisin.

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO kertoi viime viikolla ruuan kallistuneen lokakuussa keskimäärin kolme prosenttia syyskuusta ja 31 prosenttia vuodentakaisesta.

Kotimaassa ruuan hinta on polkenut vuoden paikallaan.

Maailmalla hintoja nosti jälleen pääasiassa kasviöljyjen ja viljojen kallistuminen.

Vehnän hintaa on nostanut suurten viejämaiden pienentyneet sadot. Korkealaatuisesta vehnästä on niukkuutta.

Maissin hintaa on nostanut energian kallistuminen. Ohran hinnannousun taustalla on muiden viljojen nousun seuraaminen ja hyvä kysyntä.

FAO:n kasviöljyjen hintaindeksi nousi lokakuussa lähes 10 prosenttia syyskuusta ja päätyi korkeimmilleen koskaan.

Palmuöljyn hintaa nostaa pula siirtotyöläisistä Malesian plantaaseilla.

Myös soija-, rapsi- ja auringonkukkaöljyjen hinnat nousivat, kun niiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti. Nouseva raakaöljyn hinta heijastuu kasviöljyihin.

Maitotuotteiden hinnat nousivat FAO:n mukaan maailmalla lokakuussa kaksi prosenttia syyskuusta.

Voita ja maitojauheita ostetaan kiivaasti ja varastoja kasvatetaan.

Samalla Euroopassa maidon tuotantomäärä on kausivaihtelun myötä laskussa ja Oseaniassa kausi on käynnistynyt hitaammin kuin on odotettu.

Lihan hinnat laskivat lokakuussa keskimäärin vajaan prosentin, kertoo FAO.

Sian hintaa painaa Kiinan vähentynyt kysyntä.

Naudan hintaa laskee Brasiliassa olleet hullun lehmän tautitapaukset, joiden takia monia maa on pysäyttänyt tuonnin Brasiliasta ja hinnat ovat siellä laskeneet.

Siipikarjanlihan hinta nousi hyvän kysynnän vetämänä, kun samalla kalliit rehut rajoittavat tuotannon kasvua.

Sokerin hinta laski lokakuussa ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen. Sokerin kysyntä on rajallista, mikä tasoitti hintoja. Intiaan ja Thaimaahan ennustetaan hyviä satoja.

Korkea energian hinta sen sijaan tukee sokeria.