"Miksi turpeesta pitää luopua kokonaan, kun se kuitenkin uusiutuu hitaasti?", kysyi Pekka Uro vihreiden Hanna Holopaiselta tuottajaliiton kokouksessa

Terhi Torikka

MTK-Kaakkois-Suomen kokoukseen Kouvolaan oli saapunut vajaa puolet kokousedustajista.

MTK-Kaakkois-Suomen kokouksessa puhunut kansanedustaja ja vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopainen sai Kouvolaan saapuneen kokousväen keskuudessa vireille runsaan ja moniaiheisen keskustelun.

Holopainen toi moneen otteeseen esiin sen, ettei ympäristötoimia pitäisi edellyttää tuottajilta ilmaiseksi, vaan luoda kannustimia jotka ohjaavat esimerkiksi metsien hoitoa ilmastotavoitteiden suuntaan.

Lappeenrantalainen kansanedustaja kertoi varapuheenjohtajana kiertäneensä paljon maakuntia, joissa vieraillessa maa- ja metsätalouden merkitys on noussut selvästi esiin muun muassa huoltovarmuuden ja energiantuotannon näkökulmasta.

Hän toivoi, että Suomessa löytyisi yhteinen ymmärrys siitä, millaista maataloutta täällä tulevaisuudessa on. "Ongelmien esiin nostamisen sijaan pitäisi etsiä ratkaisuja."

MTK-Kaakkois-Suomen puheenjohtaja Matti Seitsonen totesi, että tuottajien keskuudessa on halua ratkaisujen löytymiseen, mutta tyhjällä lompakolla toimia on vaikea tehdä. "Muutos on aina riski, eikä nykyinen taloustilanne mahdollista riskejä."

Holopainen visioi, että ruuan suoramyynti verkossa voisi ottaa nyt tuulta alleen, kun kuluttajat ovat korona-aikana tottuneet tilaaman ruokaa verkosta muutenkin.

Hän nosti esiin myös maisemanhoidon ja alkuperäisrotujen tärkeyden. "Maatalouteen liittyy paljon sellaista säilytettävää, mitä ei voida rahassa mitata."

Riitta Torikka MTK-Valkealasta muistutti, ettei monimuotoisuuden edistämisen tarvitse olla aina pienimuotoista. Myös isoilla karjatiloilla ja laajoilla alueilla voidaan laiduntaa, ja kasvattaa laitumilla kukkivia kasveja kuten sikuria ja mailasta pölyttäjien pölytettäväksi.

MTK-Luumäen Pekka Uro kysyi Holopaiselta, miten energia tuotetaan, kun turvetuotanto ajetaan alas. "Miksi turpeesta pitää luopua kokonaan, kun se kuitenkin uusiutuu hitaasti?"

Holopainen perusteli luopumista kiireellä. "Ollaan lähellä sitä pistettä, että emme voi tilanteelle enää mitään. Fossiiliset energianlähteet on ajettava nyt nopeasti alas. Pahimmat ovat kivihiili ja turve."

Holopainen ymmärtää myös turvetuottajia, ja tuomitsee heidän syyllistämisensä. "He ovat tulleet vähän kuin huijatuiksi, kun turpeelle on annettu niin pitkään lisäaikaa. Se on ollut karhunpalvelus. Ennemmin olisi tarvittu pitkän tähtäimen visio hallitusta alasajosta. Se olisi ollut reilua."

Hän kertoi pitävänsä ilmastonmuutoksen torjumista niin tärkeänä, että myös ydinvoima on osa ratkaisua. "Toki on olemassa myös ydinvoimahankkeita, jotka eivät ole hyviä."

Reino Parkko Elimäeltä kiitteli Holopaista vierailusta tuottajien kokoukseen. Parkko pohti, eikö turpeesta luovuttaessa voitaisi tehdä pientä poikkeusta niin, että kasvihuoneturvetta voitaisiin edelleen pienimuotoisesti tuottaa. "Se on koettu paljon vaihtoehtoisia tuotteita paremmaksi."

Timo Vanhala MTK-Kymi-Pyhtäästä tiedusteli, miksi energian säästöstä ei enää puhuta juurikaan, vaikka sähkönkulutus on 2000-luvun aikana noussut selvästi. Holopainen myönsi, että huomio on hyvä, ja energian säästäminen ehkä jäänyt suurien uudistusten yhteydessä vähemmälle huomiolle.

Taksonomian, eli EU:n luokituksen ilmaston ja ympäristön kannalta kestäville rahoitus- ja investointikohteille, osalta kokousväen ja Holopaisen näkemykset erosivat. Kansanedustaja kertoi uskovansa, että on Suomen edunmukaista määritellä kriteerit, jotka antavat sijoittajille tietopohjaa sijoitusratkaisujen tekemiseksi.

"Meidän teollisuus on todennäköisesti luokittelussa voittajajoukossa ja kuuluu kohteisiin, joihin halutaan sijoittaa."

MTK-Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Tuula Dahlman tiedusteli, miten Holopainen näkee taksonomian vaikuttavan tavallisiin metsänomistajiin, lisääntyvätkö kustannukset tai byrokratia.

Holopainen totesi, että järjestelmä pitäisi perata sellaiseksi, joka kannustaa metsänomistajia oikeansuuntaisiin muutoksiin.

Pekka Kärkäs Imatralta kutsui Holopaisen tutustumaan metsiensä hoitoon. "Meillä on tehty metsätöitä sotien jälkeen joka vuosi. Se, että meistä puhutaan luonnontuhoajina, kuulostaa vastenmieliseltä. Perusasiat tahtovat unohtua julkisessa keskustelussa."

Holopainen kiitti kutsusta ja totesi, että mikäli avohakkuista halutaan pyrkiä pois monimuotoisuuden edistämiseksi, siihenkin on löydettävä kannustimia.

Dahlman nosti esiin jaksamisen haastavassa taloudellisessa tilanteessa. "Kysykää toisiltakin, mitä kuuluu ja muistakaa myös Välitä viljelijästä -toiminta."

Välitä viljelijästä -projektin työskentelevä Anni Kekki kertoi, että syksy on ollut melko kiireinen.

Hän toivoi, että erilaisissa elämän vaikeissa tilanteissa otettaisiin rohkeasti yhteyttä Välitä viljelijästä -työntekijöihin. "Jos on huolta toisesta ihmisestä, siitäkin voi soittaa ja voidaan yhdessä miettiä, miten asiaa voisi ottaa esille."