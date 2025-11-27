”Tämä on järjestö kaikille, joilla on omaa maata jalkojen alla”, sanoi Juha Marttila jäähyväispuheessaan Marttila kaipaa maataloudelle ohjelmaa, joka luotaisi tulevaisuutta paremmin kuin valtion ruokastrategiat.

Juha Marttila piti viimeisen puheensa puheenjohtajana valtuuskunnan syyskokouksessa. Kuva: Jarno Mela

Eija Mansikkamäki

MTK:n väistyvä puheenjohtaja Juha Marttila puhui torstaina viimeisessä eli 43. valtuuskunnan kokouksessaan. Puhe oli lyhyempi kuin takavuosien puolentoista tunnin luento, josta tuli myös kiitosta.

Hän toivotti onnea seuraajalleen Tero Hemmilälle.

”Luopumisen haikeutta on ilmassa, mutta sinulla on hyvät eväät ottaa valtikka haltuun”, hän evästi ja muistutti sitkeyden tarpeesta.

”Ajat ovat aina vaikeita ja kantaa ottava jäsenistö luo taatusti paineita. Vene on joskus keikkunut, mutta ei kaatunut, kiitosta on tullut ja välillä on seipäällä takapuolelle tökitty.”

Marttila muistutti, että työtä johtaa valtuuskunta, joka määrittelee painopisteet ja sen, kuinka järjestöä luotsataan ja kuinka varoja käytetään.

”Edunvalvonta on kestävyyslaji, älkää antako periksi. Kun valtuuskunta antaa tasaista painetta, niin joskus ne asiat nytkähtelevät maaliinkin.”

Hänestä metsänomistajien mukana olo on tärkeää ja yhtenäisyyttä tulee vaalia ja kehittää.

”Mutta MTK omistavan luokan järjestö, ei sitä kannata piilotella. Se on sopiva järjestö kaikille, joilla on omaa maata jalkojen alla.”

Kestoteemoja 16 vuoden ajan ovat olleet ilmasto, energia ja jäsenistön toimeentulo, mutta iso murros on myös mahdollisuus ja keino nostaa Suomi jaloilleen.

”Kehottaisin teitä miettimään maatalousohjelman tekemistä. Valtion ruokastrategiat eivät vastaa siihen, millaisena maatalous halutaan nähdä 30 vuoden päästä. Mutta älkää hautautuko tukijärjestelmään, tuet ovat vain keino päästä erilaisiin tavoitteisiin. Tukipolitiikan ohella voidaan puhua myös tuotanto- ja rakennepolitiikasta.”

Myös Brysselissä ymmärretään ja arvostetaan Suomea ja MTK:ta ja muutos aiempaan on, että EU-väelle esitellään mieluummin hyvin kehittyneitä kuin kaikkien kurjimpia maatiloja.