Nautatila kritisoi hyvinvointikorvauksen uusia ehtoja: "Se tarkoittaa, että isoimmat eläimet kasvatetaan nykyistä tiiviimmin"

Pasi Leino

Janne Mäkeläinen toivoisi nykyisen neliportaisen ikäluokituksen jatkuvan eläinten hyvinvointikorvauksen ehdoissa.

Loimaalla naudanlihaa tuottavat Janne Mäkeläinen ja Kirsi Reijonen odottavat hyvinvointikorvausten uusia ehtoja huolestuneina.

"Tuotannon ja tukitason leikkaus uhkaa syödä lähes kokonaan katteen, joka vasikasta nykyisellä kustannustasolla jää", Mäkeläinen toteaa.

Tila on vasta investoinut laajennukseen, jossa yksi tavoitteista oli nimenomaan eläinten olojen parantaminen. Juottamon ja välikasvattamon läpi kulkee vuosittain noin tuhat vasikkaa, joista 150 jää loppukasvatukseen tilalle.

Jo suunnitteluvaiheessa kannattavuudet laskettiin 10 prosenttia pienemmillä eläinmäärillä kuin hyvinvointikorvaus nyt edellyttää. Näin haluttiin lisätä hyvinvointia ja ennakoida tulevia tukimuutoksia.

"Ei haluttu jäädä turpaanottajan asemaan tukien uudistuessa, mutta nyt niin käy silti", Mäkeläinen toteaa.

Tila on sitoutunut nykyiseen 4,5 neliön tilavaatimukseen yli 12 kuukauden ikäisillä eläimillä lämminkasvattamossa. Jatkossa 6–18 kuukauden ikäisille sonneille on vain yksi tilavaatimus, joka lämminkasvattamossa on 3,5 neliötä. Aiemmin 6–12 kuukauden ikäiset olivat oma ryhmänsä.

"Hyvinvointikorvaukseen ei tietysti ole pakko sitoutua, mutta me haluamme tehdä niin. Se tarkoittaa, että isoimmat eläimet kasvatetaan nykyistä tiiviimmin, joten uudistus vie niiden osalta huonompaan suuntaan, vaikka 6–12 kuukauden ikäisten hyvinvointi paranee", Reijonen sanoo.

"Vasikkakasvattamossa väljyyttä on nytkin, mutta isoimmilla sonneilla neliöiden vähennys aiheuttaa ahtautta. Loogista olisi, että pienemmillä olisi pienempi karsina ja isoilla isompi", Mäkeläinen toteaa.

Reijonen huomauttaa, että kuuden kuukauden iässä sonni painaa noin 230 kiloa, mutta 18 kuukauden iässä noin 700 kiloa. "Hullulta tuntuu, että tilavaatimus on sama."

Tuottajat arvelevat, että moni tila ei pysty taloudellisista syistä vähentämään eläinmäärää täyttääkseen hyvinvointikorvauksen ehdot. Se, että nupoutuksesta ei enää jatkossa makseta hyvinvointikorvausta, tekee jo ison loven vasikkakasvatuksen tukipottiin, samoin luonnonhaittakorvauksen kotieläinlisän poistuminen.

Nykyistä ehdotusta parempi ratkaisu olisi pariskunnan mielestä ollut säilyttää nelijaksoinen ikäluokittelu. Lisäksi nykyisten ehtojen ikärajoja olisi voitu muuttaa esimerkiksi 7:ään ja 13 kuukauteen, jolloin niiden ylityksistä aiheutuvat rikkeet olisivat automaattisesti vähentyneet selvästi.

