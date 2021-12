Maitomarkkinat vetävät, mutta tuottajahinnat eivät pysy kustannusten nousun tahdissa

Maatalous

MISKA PUUMALA

MTK:n maitoasiamies Marjukka Mattio huomauttaa, että tilojen välillä on kustannusrakenteessa eroja. "Jos on sattunut tekemään lannoiteostot suosiolliseen aikaan ja säilörehusadossa onnistuttiin, tilanne voi olla parempi. Osalla tiloista kannattavuus taas on ollut heikko jo ennen kustannusnousua. Tilanne on hyvin haastava, sillä kaikki merkittävät maidontuotannon kustannuserät ovat nousseet huomattavasti"

Maatilojen kustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen raju myös maidontuottajilla. "Juhannuksen jälkeen maitotilayritysten muuttuvat kustannukset ovat nousseet noin 5 senttiä litraa kohti ja kiinteiden kustannusten nousu tulee viiveellä tämän päälle", sanoo Valion alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo. Miten kustannusten nousu näkyy maidosta tuottajalle maksettavassa hinnassa? Valio nosti jo osuuskunnille maksettavaa tilityshintaa 2 senttiä marraskuun alussa, sanoo Pohjamo. Yhden sentin nosto tarkoittaa Valiolle 17–18 miljoonaa euroa vuositasolla. Myös osa Arla Suomi -yhteistyöryhmän meijereistä on korottanut maidon tuottajahintaa syys- tai lokakuussa, kertoo Arla Suomen hankintajohtaja Sami Kilpeläinen. Mahdollisia tulevia tuottajahinnan korotuksia eivät meijerit saa kilpailulainsäädännön vuoksi kommentoida. Kilpeläinen kuitenkin huomauttaa, että kokonaisuudessaan tuottajahinnat ovat olleet Euroopassa ja Suomessa nousussa. EU:n komission viime viikolla julkaistun markkinaennusteen mukaan maidontuotannon kasvu EU:ssa hidastuu 0,5 prosentin tahtiin vuoteen 2031 mennessä. Kysyntä on ollut hyvää ja vienti on vetänyt Kiinaan ja Kaakkois-Aasiaan. Nämä yhdessä nykyisen kustannustilanteen kanssa vaikuttavat positiivisesti maidon hintakehitykseen, sanoo MTK:n maitoasiamies Marjukka Mattio. Tilastoitu tuottajahinta ei kuitenkaan pysy kustannusten nousun mukana. Luonnonvarakeskuksen hintamarginaalien mukaan maitolitrasta jäi lokakuussa tuottajalle käteen 0,12 euroa litralta, kun vuosi taaksepäin käteen jäävä osuus oli 0,17 euroa. Raju kustannusnousu näkyy niin ikään Luken kustannusindekseissä. Lokakuussa maidontuotannon muuttuvat kustannukset olivat 0,26 euroa litralta, kun ne samaa aikaa viime vuonna olivat 0,21 euroa litralta. "Vuosimuutosennusteiden mukaan lannoitteiden hinnat kallistuvat peräti 40 prosenttia, energia 18 ja rehut 13 prosenttia", kertoo Mattio. "Jo nyt maitotiloilta tulee viestiä, että maksukyvyn kanssa on ongelmia ja pankkien kanssa on jouduttu keskustelemaan. Tilanne tuskin helpottaa talven ja kevään aikana", Mattio toteaa. Luopumistahtiin kustannusten nousu ei ainakaan vielä ole vaikuttanut, sanovat sekä Pohjamo että Kilpeläinen. Arlan tuottajamäärä Suomessa on pienentynyt 15 tuottajan verran, mikä on suurin piirtein samaa tasoa kuin aiempina vuosina. Pohjamon mukaan valiolaisten tilojen lopettamistahti on ollut jopa hämmästyttävän tasainen ja lopettamisaallolta voidaan välttyä, jos tilanne tervehtyy lähiaikoina. Aiheet EU:n maitomarkkinat Ilkka Pohjamo Marjukka Mattio Sami Kilpeläinen maitomarkkinat