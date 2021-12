MTK:n Marttila ei usko maatalouden kriisipakettiin: "Ratkaisujen pitää löytyä markkinoilta"

Petteri Kivimäki

Ratkaisun maatilojen kannattavuuskriisiin pitää löytyä markkinoilta, linjaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Kuvituskuva.

Maatalouden "haastavaan ja todella rajuun markkinatilanteeseen" ei ole odotettavissa apua hallituksen käärimistä kriisipaketeista, vaan ratkaisujen on löydyttävä markkinoilta, korostaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

"Kukaan ei usko siihen, että jostain löydettäisiin nyt satoja miljoonia euroja julkista rahaa", hän linjaa MTK:n johtokunnan kokouksessa tiistaina pitämässään katsauksessa.

Tämänhetkinen kriisi tuo Marttilan mukaan korostetusti esiin sen, miten omaa elämäänsä suomalaiset markkinat elävät suhteessa muuhun Eurooppaan. Siinä missä muualla Euroopassa ruuan hinta on tuotantokustannusten nousun myötä kallistunut voimakkaasti, Suomessa muutokset ovat huomattavasti loivemmat.

"Se osaltaan vahvistaa kuvaa suomalaisen elintarvikemarkkinan jäykkyydestä. Jos tilanteessa ei pian ala muutosta näkyä, markkinoiden voidaan kyllä todeta olevan tähän asti tiedettyäkin jäykemmät."

Toiminnanjohtaja Jyrki Wallinin mukaan yleinen kriisitietoisuus on kuitenkin vahvistunut ja maatalouden vaikea taloustilanne tunnistetaan nyt laajasti. Sitä voi tämänhetkisessä tilanteessa pitää osaltaan onnistumisena.

Suomen esitys kansalliseksi cap-suunnitelmaksi hyväksyttäneen valtioneuvoston istunnossa tällä viikolla.

"Ehdotuksessa on edelleen paljon korjattavaa, mutta ei se ihan läpeensä huono ole", Marttila luonnehtii kokonaisuutta ja muistuttaa, että ongelmat piilevät yksityiskohdissa.

"Emme ole edelleenkään vakuuttuneita esimerkiksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen poistoa kompensoivien toimien riittävyydestä."

Valtioneuvoston hyväksynnän jälkeen suunnitelma lähetetään EU:n komission käsiteltäväksi. Jo nyt on tiedossa, että komissiossa on tyytymättömyyttä jäsenmaiden esitysten ympäristö- ja ilmastotoimien riittävyyteen, Marttila kertoo. "Työläs kevät on edessä."

EU:n taksonomiapäätöksestä Marttila toteaa "kävi kuten kävi". Vaikka EU:n komission esitys hyväksyttiin jäsenmaiden enemmistön tuella, tehty työ ei mennyt hukkaan.

"Esitystä vastustaneiden maiden viesti oli selkeä. Se ainakin hillitsee seuraavien monimuotoisuutta koskevien esitysten valmistelua."