Pyhäinhäväistys vai silmänilo? Carolin Davidssonin vaaleanpunainen Ferguson kääntää katseita

Carolin Davidsson on ylpeä Fergusonin omistaja.

Vaaleanpunainen aina työkalupakin vaaleanpunaisia työkaluja myöten, sellainen on Helsingborgissa asuvan Carolin Davidssonin unelmien traktori. Ei haittaa, vaikka joidenkin mielestä hän on tuhonnut vanhan 1954 vuosimallin Fergusonin. Hänelle traktori on toiveiden täyttymys, kertoo ATL.

Davidssonin puolisonsa Jimmy Andersson on vuosia harrastanut veteraanitraktoreita ja tehnyt kesäisin traktorimatkoja. Davidsson kyllästi siihen, ettei päässyt mukaan ja halusi itselleen oman ajokin. Vaatimuksena oli, että sen pitää olla vaaleanpunainen – toki traktorivanhuksessa on myös harmaata. Esimerkiksi vanteissa on molempia värejä.

Ainutlaatuisella traktorilla on myös nimi. Davidsson kutsuu sitä leikkisästi Grållaniksi (gråll on suomeksi harmaa).

ATL: Carolin Davidsson har en rosa Ferguson