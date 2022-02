MTK:n valiokunta ennustaa kauppojen lihatiskeihin tyhjyyttä jo kevään aikana – syksyksi tulossa paljon lihatilojen konkursseja

Jaana Kankaanpää

Tuotantokatkoksia lihatoimituksiin tulee jo keväällä, ennakoi Itä- ja Keski-Suomen MTK liittojen lihavaliokunta.

Maatalouden kustannuskriisin takia lihatilat joutuvat sopeuttamaan tuotantoaan ja merkittävä osa lihatiloista lopettaa tai on lopettanut lihan tuotannon, sanotaan Itä- ja Keski-Suomen MTK liittojen lihavaliokunnan tiedotteessa.

Viime vuonna nautatiloista lopetti 9 prosenttia. Kasvatuspaikat vähenivät yli 10 000 paikka. Vasikkapula muuttui ylitarjonnaksi, vaikka samaan aikaan lypsylehmien määrä väheni yli 8 000 lehmällä.

Lihasikalat eivät ota enää porsaita vastaan normaalisti ja porsaista on valiokunnan mukaan ruuhkaa. Emakkojen määrää ja siemennyksiä tullaan vähentämään.

"Naudanlihan tuotantomäärä on hetkellisesti edellisen vuoden tasolla johtuen lopettavien karjojen suurista teurasmääristä. Tuotanto romahtaa vuoden viiveellä", tiedotteessa todetaan.

Valiokunta ennustaa naudanlihan omavaraisuusasteen laskevan nopeasti alle 70 prosentin. Viime vuonna kulutuksen kotimaisuusaste oli noin 78 prosenttia.

Sikatilojen määrä väheni viime vuonna 815 tilaan. Luopuminen on kiihtynyt ja kiihtymässä. Tänä vuonna tilamäärän arvioidaan vähenevän alle 700 tilaan.

Lihan kulutus ei vähene samaan tahtiin tuotannon vähenemisen kanssa, lihavaliokunta arvioi.

"Suomeen tulee yhä enemmän tuontilihaa, joka ei ole antibioottivapaata. Tuontiliha kallistuu, koska hinnat Euroopassa ja maailmalla ovat voimakkaassa nousussa."

"Kotimaan tuotannon vähentyessä on suljettava elintarviketeollisuudessa ylimääräiseksi jäävää kapasiteettia." Ruokaketjussa menetetään työpaikkoja.

Tuotantokatkoksia lihatoimituksiin tulee jo nyt keväälle, kun nautojen kasvatusajat pitenevät kalliiden rehujen pakottamina ruokintamuutoksina, tiedotteessa ennakoidaan.

Lisäksi nautapalkkiomuutos vaikuttaa nautojen teuraaksi tuloon huhtikuussa. Palkkion vaatima 30 päivän tilalla pitoaika pysäyttää silloin ison osan nautateurastuksista.

Sikaketjun sopeutustoimet tuotannossa näkyvät kaupan hyllyillä viimeistään syksyllä. "Samaan aikaan kauppa ja teollisuus ovat tekemässä kinkkukauppaa sioista, joita ei vielä ole olemassa ja joita ei mahdollisesti enää tulekaan."

"Tulemme syksyllä näkemään poikkeuksellisen paljon lihatilojen konkursseja", valiokunta ennustaa.

Konkurssiuhan alla on suurimpia yksiköitä. Investoineilla tiloilla on valiokunnan mukaan yli 70 prosenttia tuotannon kokonaismäärästä.

"Alas ajettua ruokaketjua on käytännössä hyvin vaikea nostaa uudelleen ylös. Ajaudumme pysyvästi tuontiruuan varaan. Kysymys on myös huoltovarmuudesta tilanteessa, jossa maailma on yhä epävakaampi."

Teollisuus ei ole pystynyt nostamaan lihasta maksettavia hintoja viljelijöille kuin nimellisesti eikä ole näköpiirissä, että riittäviä hinnankorotuksia olisi tulossa, tuottajat sanovat.

"Lihatilojen rahat ja rahoituskelpoisuus loppuvat suurimmalta osasta tuotantoa kesään mennessä."

"Mitään muuta kautta ei pystytä kulunousua kattamaan, kuin hintojen korotuksilla. Suomen keskittynyt kauppa on omassa voiton- ja markkinaosuustavoittelussaan päättänyt olla korottamatta hintoja kuluja vastaavasti."

"Tämä on suurin syy miksi teollisuuden maksukyky ei riitä nostamaan tuottajahintoja", valiokunta toteaa.

