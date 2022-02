Viljelijä ei saa lupaa pellonparannukseen – "Olen muka perustamassa maankaatopaikkaa"

Jyri Seuna

Jyri Seuna haluaisi pellolleen täyttömaata tulvien hillitsemiseksi.

Tuusulassa asuva viljelijä Jyri Seuna haluaisi täyttömaata 20 hehtaarin peltolohkolleen, jonka pinta-alasta 1,5 hehtaaria valtaa säännöllisesti viereisestä joesta nouseva tulvavesi.

"Isolla sateella vesi on heti pellolla. Viljely on vaikeaa, ellei mahdotonta. Muutamilla kymmenillä senteillä kun korottaisi peltoa, tulvaongelma poistuisi."

Seuna yritti toteuttaa suunnitelmansa ja teki ympäristöviranomaiselle ilmoituksen maansiirrosta. Naapuri kuitenkin valitti aikeista, jolloin viranomainen ilmoitti, ettei maanajoa voi toteuttaa.

Seuna pyysi sinnikkäästi viranomaista paikan päälle katsomaan olosuhteita ja vakuuttumaan, ettei maansiirrosta koituisi haittoja ympäristölle ja naapureille.

"Sen jälkeen olen koittanut tehdä uusia ilmoituksia, eikä niitä ole enää hyväksytty, koska olen muka perustamassa maankaatopaikkaa", Seuna sanoo. Viranomaisen huolena ovat myös siirtotyön aikaiset valumat jokeen, joten maansiirrolle vaaditaan ympäristölupa.

Seunan mukaan pelto on kuin kuppi eli matalin kohta on keskellä, josta maa nousee jokea kohti. Pelto on viherkesannolla, joten 20–60 metrin suojakaistakin on valmiina irtomaan pysäyttämiseksi.

"Pellon kunnostaminen ja tulvimisen lakkauttaminen olisi ympäristöteko, jottei pelto huuhtoutuisi enää. Lisäksi saataisiin pelto järkevään viljelyyn", Seuna katsoo.

Sopivat täyttömaat, alle 10 000 kuutiota, viljelijä olisi saanut Tuusulan Jokelaan rakennettavan kunnallisinfran alta. Kaivettava maa on juurikin peltomaata.

"Mielestäni peltomaa ei edes kuuluisi kaatopaikalle", viljelijä tuhahtaa.

Seunan mielestä maansiirtojen byrokratia on iso periaatteellinen ongelma.

"Monilla viljelijöillä olisi notkopaikkoja korjattavana pelloillaan. Samalla hillittäisiin maankaatopaikkojen täyttymistä."

