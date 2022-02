Maatila kannustaa ihmisiä ostamaan merkkituotteita ja jättämään kauppojen omat elintarvikkeet hyllyyn – "tämä saattaisi toivon mukaan herätellä kauppiaita ja teollisuutta"

Piiroomäen maatilan tekemä Facebook-päivitys on kerännyt yli 11 000 jakoa.

Johannes Tervo, kuvakaappaus / Piiroomäen maatila

Piiroomäen maatilan päivitys on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kuvan eläimet eivät liity tapaukseen.

Kiteenlahdella Pohjois-Karjalassa sijaitseva Piiroomäen maatila teki lauantaina Facebookissa paljon huomiota herättäneen keskustelunavauksen:

"Minulla olisi teille pieni pyyntö; olisiko teidän mitenkään mahdollista vaikka esim. kuukauden ajan ostaa pelkästään aitoja merkkituotteita kaupasta?"

Samalla kauppaan kehotettiin jättämään kaikki kauppojen oman tuotevalikoiman tuotteet.

"Näillä kaupan tuotteilla tapetaan viimeisetkin liha- ja maitotilat Suomesta. Jos vaan on tahtoa, silloin löytyy keinot, tämän saattaisi toivon mukaan herätellä kauppiaita ja teollisuutta siihen, että vain aidot tuotteet on ne millä viljelijät mahdollisesti saisi palkkansa", päivityksessä lukee.

Johonkin hermoon päivitys näyttää osuneen, sillä sitä on jaettu Facebookissa yli 11 000 kertaa. Tykkäyksiäkin on tipahtanut lähes 5000 kappaletta.

"Yleensä minun tekemillä julkaisulla on ollut hyvin vähän mainosarvoa. Kyllä tämä yllätti julkaisun tekijänkin", päivityksen kirjoittanut Sari Rouvinen naureskelee.

Rouvisen mukaan ongelman ytimessä ovat kauppaketjujen omat tuotteet, joita pyritään myymään selvästi muita merkkituotteita halvemmalla hinnalla. Hän kertoo, että elintarvikkeiden kilpailutus toimii niiden tapauksessa "käänteisen huutokaupan" -mallilla

"Se taho joka myy ne halvimmalla, saa oman tuotteensa kaupan omalla merkillä varustettuun purkkiin tai pussiin."

Samat neuvottelut käydään noin kolmen kuukauden välein. Jatkuva kilpailu pakottaa myyjätahon laskemaan jatkuvasti kaupoille myytävien tuotteiden hintaa, mikä puolestaan laskee myös tuottajien taskuun jäävää summaa. Rouvisen mukaan ongelma on pahentunut vuosi vuodelta.

"Meidän tiliä on pienenennetty koko ajan. Tuotantopanoksien hinta kasvaa, jonka varjolla kaupat voivat, sanoa että ruoan hintaa on pakko nostaa. Mutta ainoa joka tämän hinta sodan voittaa, on kauppa."

Kauppojen omien tuotteiden ostamatta jättäminen voisi herätellä kauppoja miettimään uudelleen tapaa harjoittaa liiketoimintaansa. Joka tapauksessa jotakin pitää Rouvisen mukaan tapahtua. Muuten riskinä on, että tilojen sulkemiselle ei näy loppua.

"Jos suomalainen maatalous loppuu, niin työttömäksi jää välillisesti esimerkiksi myös rekkakuskeja, eläinlääkäreitä ja meijereiden työntekijöitä."

Ylivoimaisesti suurin osa palautteesta on Rouvisen mukaan ollut positiivista. Jonkin verran on tullut myös negatiivista ja jopa asiatonta palautetta. Osa on muistutellut, että kaikilla kalliimpiin tuotteisiin ei ole varaa.

Rouvinen kertoo ymmärtävänsä täysin, että esimerkiksi pienillä eläkkeillä kalliimpia tuotteita ei voi alkaa ostamaan. Päivityksen tarkoitus ei hänen mukaansa ollut käskeä kaikkia, vaan kannustaa niitä, jotka kyseisen ratkaisun voivat tehdä.

"Mie oon koittanut omissa kannanotoissani tuoda suomalaista maataloutta esille positiivisessa mielessä. En minä nytkään ketään moittinut, syyttänyt tai käskenyt. Tiedustelin vain, että olisiko tällainen mahdollista."

