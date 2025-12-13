Itä-Savo: Mies ampui ilmakiväärillä supeja ja jätti kitumaan – Ampui myös rauhoittuja lintuja ja jalkajousella rusakon Mies sai rikoksista 50 päivää ehdollista vankeutta ja pienehköjä korvausmaksuja.

Kerimäkeläinen mies ampui ilmakiväärillä ainakin 14 närheä. Kuva: Juho Rahkonen

Käräjäoikeus on tuominnut 40-vuotiaalle miehelle eläinsuojelu-, luonnonsuojelu- ja metsästysrikoksesta sekä laittomasta uhkauksesta 50 päivää ehdollista vankeutta, koska kyse on ensikertalaisesta. Koeaika ja metsästyskielto päättyvät joulukuussa 2027. Kerimäellä tehdyistä rikoksista kirjoittaa Itä-Savo.

Valtiolle mies joutuu korvaamaan ampumiensa lintujen arvona 734 euroa ja riistanhoitomaksuna 43 euroa. Ilmakivääri ja metsästyskortti otettiin pois.

Rikosuhrimaksua ja todistelukustannuksia mies joutuu maksamaan valtiolle yhteensä noin 200 euroa sekä henkisestä kärsimyksestä 250 euroa kahdelle, joita hän on uhkaillut.

Mies myönsi soittaneensa humalassa ja uhanneensa tehdä uhatun koirista jauhelihaa.

Syytteen mukaan mies ampui supikoiria ilmakiväärillä ja jätti eläimet kitumaan Kerimäellä loka–marraskuussa 2022. Lokakuun 2022 ja joulukuun 2023 välillä hän ampui ilmakiväärillä ainakin 14 närheä, 4 harakkaa ja yhden mustarastaan. Tammikuussa 2023 hän ampui varsijousella rusakon.

Maaliskuussa 2024 hän soitti kaksi puhelua ja uhkaili väkivallalla kahta ihmistä ja näiden koiria.

Mies myönsi ampuneensa kaksi supikoiraa, mutta kiisti käyttäneensä ilmakivääriä ja jättäneensä eläimet kitumaan. Kahden närhen ampumisen mies myönsi, ja selitti niiden olleen pihapiirissä haitaksi, rastaan ampumista mies ei muista. Hän tiesi lintujen olevan rauhoitettuja.

Harakoiden ampumisen hän kiisti, rusakon ampumisen jousella myönsi.

Miehen mukaan supikoiria oli tullut pihaan syömään lintulaudalta ja hän oli ampunut ne, etteivät levitä tauteja, muttei muistanut tarkalleen, mistä ja millä. Kaksi närheä hän kertoi ampuneensa, koska hänen mielestään ne olivat sairaita, kun eivät paenneet. Harakoista hän ei muistanut mitään.

Oikeudessa todistajana kuultu entinen avopuoliso kertoi, että mies laittoi ulos koiranruokaa houkutellakseen lähelle supikoiria ja sitten ampui niitä ikkunasta.

Oikeuden mukaan todistajan kertomus oli yksityiskohtainen, selkeä, ristiriidaton ja luotettava, eikä miehen syyllisyydestä jäänyt epäilystä.

Uhkaamiset syytetty kiisti tai edes puhuneensa toisen uhatun kanssa, mutta tallenteesta hän oman äänensä kyllä tunnisti. Mies myönsi soittaneensa humalassa ja uhanneensa tehdä uhatun koirista jauhelihaa.

