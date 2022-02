Mansikanviljelijä kutsuu ukrainalaisia marjanpoimijoita turvaan kotitilalleen – tarjoaa majoitusta yli 60 henkilölle

Kimmo Haimi

Karl Åberg viljelee mansikkaa Kirkkonummella ja Inkoossa.

Inkoolainen maanviljelijä Karl Åberg kutsuu tilalleen turvaan ukrainalaisia marjanpoimijoina työskennelleitä kausityöntekijöitä.

Åberg julkaisi kutsunsa perjantaina Facebookissa ja antoi neuvoja Suomeen saapumiseen.

"Kutsumme kaikki vuosien varrella kanssamme työskennelleet ukrainalaiset ja heidän perheensä asumaan kanssamme tänne Flythin tilalle Inkooseen. Meillä on asuntoja 64 hengelle", Åberg kirjoittaa englanniksi.

"Jos olet Puolassa, ota bussi Tallinnaan ja lautalla Helsinkiin tai lennä suoraan Helsinkiin. Järjestämme noudon satamasta tai lentokentältä. Pysykää turvassa", Åberg jatkaa.

Päivityksestä uutisoi ensimmäisenä Svenska Yle. Åberg arvioi Svenska Ylelle, että tuleva kesä on mansikanviljelyssä hyvin epävarma.

Jos ukrainalaiset kausityöntekijät eivät pääse Suomeen, saattaa sato jäädä tänä vuonna kokonaan poimimatta.

Syynä tähän on se, että uusien kausientyöntekijöiden löytäminen on hankalaa ja kallista. Samaan aikaan mansikka-alan kannattavuus on hänen mukaansa heikko, Åberg sanoo Svenska Ylelle.