"Hinnoittelu on lähes mahdotonta" – Yara lopettaa toistaiseksi uusien lannoitetilausten vastaanoton

Pasi Leino

Yara kertoo lannoitteiden markkinatilanteen syyksi siihen, miksi uusia tilauksia ei juuri nyt voi tehdä.

Yara keskeyttää uusien tilausten vastaanoton tilapäisesti, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Tilanne Ukrainassa vaikuttaa niin lannoitteiden, elintarvikkeiden kuin raaka-aineidenkin maailmanmarkkinoihin.

Viime päivien raaka-aineiden ja energiamarkkinan rajuista hintamuutoksista johtuen lannoitteiden hinnoittelu on lähes mahdotonta.

Yara keskeyttää tilapäisesti pelto- ja metsälannoitteiden uusien tilauksien vastaanoton. Tällä hetkellä lannoitteiden valmistus Yara Suomen tehtailla jatkuu ja jo tilatut lannoitteet toimitetaan suunnitelman mukaisesti.

Yhtiö lupaa tiedottaa tilanteesta lisää mahdollisimman pian, kunhan tilanne markkinoilla selkiintyy.

Myös hämeenlinnalainen ViljaTavastia kertoo keskeyttävänsä toistaiseksi Venäjältä toimitettavien lannoitteiden myynnin.

Keskeytyksen syyksi yritys kertoo Ukrainan tilanteen vaikutukset.

ViljaTavastia osuuskunta on perustettu vuonna 2016. Se on osuuskunta, jonka kotipaikka on Hämeenlinna.

Juttuun lisätty ViljaTavastian osuus klo 10.55.

