"Kyllä me tämän kansan ruokimme, kunhan meille annetaan reilu mahdollisuus", vetoaa MTK Keski-Pohjanmaa

Sanne Katainen

MTK Keski-Pohjanmaa vaatii, että turvamaiden kaltoinkohtelusta luovutaan ruuantuotannon turvaamiseksi. Suosta raivattua peltoa Kannuksessa. Arkistokuva.

MTK Keski-Pohjanmaan johtokunta on huolissaan siitä, miten Venäjän Ukrainassa aloittama sota ja sen vaikutukset globaaliin ruokahuoltoon tulevat vaikuttamaan Suomeen.

MTK Keski-Pohjanmaa peräänkuuluttaa nyt maatalouden rahoituskriisin helpottamiseen nopeita toimia, joihin pitää saada mukaan kaikki tahot, erityisesti kauppa ja valtio.

"Huoltovarmuussuunnitelmat tulee saattaa ajan tasalle, ja nyt tulisi panostaa huoltovarmuuskriisiin vastaamiseen", Tuottajaliitto vaatii.

"Me olemme valmiita tämän eteen tekemään töitä. Kyllä me tämän kansan ruokimme, kunhan meille annetaan reilu mahdollisuus. Tällä hetkellä maatilojen kriisin vastaanottokyky on heikko", toteaa MTK Keski-Pohjanmaan puheenjohtaja Atso Ala-Kopsala.

Hän muistuttaa, että maatalouspolitiikassa pitäisi nyt keskittyä siihen, että meillä riittää ruokaa.

"Ruoantuotanto, ruokaturva ja niiden taustalla oleva kannattava maatalous ovat unohtuneet ja tulee ottaa jälleen mukaan maatalouspolitiikan keskiöön ja sovittaa realistisesti yhteen vihreän kehityksen kanssa", kannanotossa todetaan.

Toimenpiteet, jotka haittaavat ruuantuotannon tehokkuutta, pitäisi nyt tuottajaliiton mukaan lakkauttaa ja sallia kaikki keinot ruuantuotannon turvaamiseen.

"Ostolannoitteiden heikon saatavuuden ja korkean hinnan takia kotieläinten lannoiterajoituksia tulisi järkevöittää ja kotieläinten lantaa pitäisi voida käyttää ravinnemäärissä yhtä paljon kuin keinolannoitteita."

Samasta syystä liitto vaatii myös "turvemaiden kaltoinkohtelusta" luopumista. "Turvemailla on luonnostaan typpivaranto ja niillä voidaan tuottaa hyvä sato pienemmillä lannoitemäärillä."

MTK Keski-Pohjanmaata huolettaa myös viljelijöiden jaksaminen. Viljelijät ovat väsyneitä siihen, että puheet ja teot eivät kohtaa.

"Tässä kriisissä teot ratkaisevat. Viljelijöiden hyvinvointi tarvitsee panostukset ja esimerkiksi Välitä viljelijästä -toiminnan rahoitus tulee turvata", tuottajaliitto muistuttaa.

MTK Keski-Pohjanmaa kertoo lahjoittavansa tuhat euroa ukrainalaisten auttamiseen. Halu auttamiseen on suuri, koska maatiloilla on syntynyt ystävyyksiä ukrainalaisten kanssa. Lisäksi liitto toteaa, että Ukrainan sota muistuttaa monelta osin Suomen talvisotaa, mikä lisää ymmärrystä ja auttamishalua ukrainalaisia kohtaan.