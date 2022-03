LSO:n, Itikan ja Lihakunnan toimitusjohtajat vaativat tuottajille rahaa heti: "Lähiviikkoina alkaa rytistä"

Johannes Tervo, LSO

Risto Lahti ja Veikko Kemppi lataavat tiukan vaatimuslistan tiskiin. Tilojen maksukyky pitäisi turvata ja pidemmän aikavälin kannattavuus saada toimivaksi.

LSO Osuuskunnan sekä Itikan ja Lihankunnan toimitusjohtajat astuivat harvinaislaatuisesti yhdessä esiin vaatien pikaisia toimia tilojen pelastamiseksi.

Kotimaisen ruokahuollon turvaaminen on saanut LSO Osuuskunnan toimitusjohtajan Veikko Kempin että Lihankunnan ja Itikan toimitusjohtajan Risto Lahden astumaan yhdessä esiin.

"Me olemme Riston kanssa aika harvoin tultu yhdessä ulos. Kun tullaan, meillä on painavaa asiaa. Viesti on tällä kertaa karu. Kotimainen ruokaketju on kustannusinflaation kautta kriisiytynyt ja Ukrainan kriisi on edelleen pahentanut tilannetta. Korjausliike tarvitaan heti", vaatii LSO:n toimitusjohtaja Veikko Kemppi.

"Meidän tiloilta loppuu rahat ja laskut jää maksamatta. Tällä menolla kehityskelpoisia tiloja menee nurin ja se alkaa lähiviikkoina näkyä", varoittaa Itikan ja Lihakunnan toimitusjohtaja Risto Lahti.

Toimitusjohtajat vaativat, että kaikki keinot pitää nyt käyttää. Osuuskunnilla on omat keinonsa käytössä.

"Osuuskunnilla on omistustensa kautta mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa omistettuihin yhtiöihin, ja se on luonnollisesti osa osuuskuntien jokapäiväistä tekemistä. Lisäksi voitonjakoa on harjoitettu osuuskunnissa aktiivisesti taloudellisten reunaehtojen puitteissa."

Kysymykseen aikovatko osuuskunnat tulouttaa tuottajilleen tässä tilanteessa enemmän, vastaus ei lupaa linjamuutosta.

"Kyllä, mutta taloudellisten reunaehtojen puitteissa", Risto Lahti arvioi.

Kemppi ei ota tarkemmin kantaa tulevaan vaan toteaa: "Aktiivinen voitonjako on tuottajaosuuskunnissa pysyvä tahtotila ja siten tavoite jatkoonkin."

Toimitusjohtajien arvion mukaan heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien tilojen on päätettävä toiminnan lopettamisesta lähiviikkoina.

"Rahoittajilta peräänkuulutetaan nyt pitkäjänteisyyttä. Globaali talouden häiriötila uhkaa Suomessa monia toimialoja, ja joustoja on pakko ottaa käyttöön myös muilla sektoreilla. Ruuan kuluttajahinnat ja tuottajahinnat tulevat nousemaan merkittävästi, ja kannattavuuden osalta päästään kriisin jälkeen terveemmälle uralle. Juuri nyt tilojen maksuvalmius on turvattava. Ilman kansallista yksituumaisuutta lähiviikkoina alkaa rytistä", Risto Lahti varoittaa.

Lahti muistuttaa, ettei kotieläintaloutta voida pysäyttää napista kuin teollisuuslaitosta.

"Kotieläintuotantoa ei voi pysäyttää lennosta. Eläimet täytyy joka päivä hoitaa ja ruokkia, ja toimiva eläinliikenne turvattava."

Lopettamisratkaisuja tullaan näkemään useammalla eri tavalla.

"Kevät ratkaisee satojen kotieläintilojen jatkon. Osa joutuu lopettamaan tahtomattaan. Lisäksi jatkamista harkitsevat tekevät nyt omat johtopäätöksensä."

Risto Lahti uskoo, että tuottajat pyrkivät mahdollisimman hallittuun alasajoon. "Tuotantosopimusten velvoitteet, eläinten kiertonopeus ja rehuvarastojen määrä raamittavat tiloilla kotieläimistä luopumisen aikataulua”, Lahti kuvailee.

"Nopeimmillaan se tarkoittaisi, ettei lihantuottaja pysty enää ottamaan seuraavia uusia eläimiä kasvamaan, osastot, sikalat, navetat ja kasvattamot jäävät tyhjiksi ja tuotanto ajetaan alas", laskee Kemppi ja jatkaa: "Jos kannattavuustilanne ei nopeasti parane, on pahimmillaan vaarana yrittäjän totaalinen uupuminen. Silloin se ei todellakaan ole hallittua alasajoa.”

Veikko Kemppi ja Risto Lahti vaativat nyt kaupan lisäksi yhteiskuntaa apuun.

"Olemme vedenjakajalla. Nyt tarvitaan sitä tahtoa pitää suomalainen ruokaketju olemassa. Meillä on maailmanlaajuinen ruokakriisi käsillä. Jokainen viljelykelpoinen pelto on saatava viljelyyn. Jos kotieläintalouden tuotantomäärät romahtavat pysyvästi rehun saatavuuspulan johdosta, kotimaisten rehukasvien kysyntään tulee merkittävä tasonpudotus. "

Toimitusjohtajilla on tiukka toimenpidelista:

"Elintarvikemarkkinoiden toimivuuden ja reilun tulonjaon varmistaminen on välttämätön edellytys paikalliselle ruokaturvalle. Markkinasta pitää saada lisähintaa."

"Viimeistään nyt on aika huolehtia siitä, että julkisissa hankinnoissa käytetään kotimaisia raaka-aineita. Kuluttajan etu ei voi olla halvin hinta keinolla millä hyvänsä. Lisäksi vielä hallituksen täytyy löytää elementtejä, joilla karsitaan kohonneita kuluja. Tukipolitiikan pitää myös kannustaa aktiivituotantoon. Ja viimeisenä rahoitusjärjestelmän täytyy turvata tilojen rahoituksen saanti."