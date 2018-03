Suomenkarjan elävä geenipankki ammuu vain viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta

Tamperelaislapselle lehmä ei ehkä ole yhtä vieras asia kuin helsinkiläiselle. Suomenkarjan geenipankki elelee vain viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta.

Ahlmanin tilan karja koostuu suomalaisista alkuperäisroduista.

Virallisesti geenipankkikarja perustettiin Ahlmanin navettaan kymmenen vuotta sitten, 17.3.2008. Silloin Sukevan lakkautetun vankilan navetasta siirrettiin Ahlmanin navettaan 37 itäsuomenkarjan eläintä.

Tällä hetkellä Ahlmanilla on 41 lypsävää, joista 30 on länsisuomenkarjan, 9 itäsuomenkarjan ja kaksi pohjoissuomenkarjan lehmiä. Lisäksi navetassa on nuorkarjaa 44 yksilöä.

Lehmät laiduntavat kesällä ja ulkoilevat ympäri vuoden, laidunkauden ulkopuolella tunnin päivässä, Kasvua suomenkarjasta -hankkeen projektipäällikkö Riitta Niiranen kertoo.

Ulkoilualue ei asuinalueelle juurikaan näy. Kaikki ovat Niirasen mukaan kuitenkin tervetulleita mihin aikaan tahansa katsomaan lehmiä navetan ikkunoista. "Ne ovat sopivalla korkeudella pienemmillekin. Jos pituus ei riitä, niin vieressä olevat penkit auttavat."

Alkuperäisrodut ovat osa Suomen kulttuurihistoriaa ja tärkeitä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Niiden geenejä pakastetaan pitkäaikaissäilytykseen. Luontaisin tapa arvokkaiden sukulinjojen säilyttämiseen on kuitenkin pitää ne tuotannossa maatiloilla ja erikoistuneilla geenipankkitiloilla.

Eläingeenivarojen säilytysohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus Luke.

Ahlmanin geenipankkikarja toimii apuna Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston eläintenhoidon opetuksessa.

LIsäksi se tuottaa raaka-ainetta Ahlmanin oman meijerin ja ravintolan tarpeisiin.

Suomenkarjan pitkä sopeutuminen pohjoisiin oloihin on vaikuttanut niiden lihan ja maidon ominaisuuksiin.

Maidossa on runsaasti valkuaista ja rasvaa ja se juoksettuu hyvin, joten se sopii hyvin juustojen ja hapanmaitotuotteiden valmistukseen.

Ahlmanilla käynnistyneen kaksivuotisen Kasvua suomenkarjasta -kehittämishankkeen tavoitteena on verkostoida suomenkarjatilalliset ja jatkojalostajat.

Tarkoitus on edistää suomenkarjatuotteiden kehitystyötä ja markkinoillepääsyä muodostamalla paikallisia lyhyitä toimitusketjuja. Hankkeessa myös brändätään suomenkarja valtakunnallisesti.