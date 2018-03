Paraisilla on todettu H5-tyypin lintuinfluenssaa, tiedottaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Korkeaa kuolleisuutta aiheuttava eli korkeapatogeeninen virus löydettiin huonokuntoisesta merikotkasta, joka oli otettu kiinni Paraisilla viime viikon tiistaina ja viety eläinhoitolaan Turkuun.

Taudin varmistuttua kaikki eläinhoitolan linnut lopetettiin, jotta tauti ei pääse leviämään. Evira selvittää parhaillaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa, onko merikotkaa hoitaneilla ja eläinhoitolassa vierailleilla ollut kontakteja siipikarjatiloihin.

Evira muistuttaa, että siipikarja ja muut kotieläiminä pidettävät linnut on pidettävä sisällä tai suojattava kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin toukokuun loppuun asti lintuinfluenssatartuntojen torjumiseksi.

Jos epäilee lintuinfluessaa, siitä on viipymättä ilmoitettava kunnaneläinlääkärille. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, onko kyseessä kotieläimenä pidettävä vai luonnonvarainen lintu. Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Eviraan. Huonokuntoisia luonnonvaraisia lintuja ei kannata viedä eläinhoitoloihin ilman, että on ensin ollut yhteydessä virkaeläinlääkäriin.

Edellisen kerran korkeapatogeenista lintuinfluenssaa löytyi Suomesta viime kesänä.

Korkeapatogeenista H5N6-tyypin lintuinflunssaa on löytynyt alkuvuoden aikana luonnonvaraisista linnuista ja siipikarjatiloilta muun muassa Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa, Hollannissa ja Britanniassa.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Euroopassa todetun H5N6-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä tarttuneen ihmiseen, Evira kertoo.

Lisää tietoa lintuinfluenssasta ja tautisuojauksesta Eviran ja ETT:n verkkosivuilla