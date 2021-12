Lähes puolet jäsenmaista vastustaa EU:n kestävän rahoituksen kriteerejä – metsäsääntelyn uskotaan silti menevän läpi huomenna

Sanne Katainen

Kestävän rahoituksen taksonomia asettaa muun muassa metsän kestävälle hoidolle tiukat kriteerit.

Euroopan neuvoston päätös kestävän rahoituksen kriteereistä eli taksonomiasta julkaistaan torstaina. Silloin selviää, hyväksyvätkö jäsenmaat taksonomian ensimmäisen delegoidun säädöksen.

Suomi on päättänyt vastustaa säädöksen ilmastokriteerejä, sillä niiden koetaan tunkevan liiaksi jäsenmaiden metsätontille. Suomen lisäksi Ruotsi on päättänyt vastustaa esitystä samasta syystä. Vaikka kriteerien noudattaminen on vapaaehtoista, niiden pelätään vaikuttavan liiaksi maiden omaan päätösvaltaan.

Keskiviikkoon mennessä vastustuksensa on ilmaissut myös 11 muuta jäsenvaltiota, joihin lukeutuvat esimerkiksi Ranska ja itäisen Euroopan maita. Ranska olisi ollut valmis pyörtämään vastustuspäätöksensä, jos ydinvoimaa koskevat kriteerit olisi annettu ennen määräpäivää 8.12. Ydinvoiman kriteerit kuitenkin uupuvat yhä.

Myöskään taksonomian maatalouskriteerejä ei julkaistu keväällä yhdessä muiden kriteerien kanssa. Joissain EU:n jäsenmaissa maatalouskriteerien puuttuminen koetaan ongelmallisena, joten esitystä on siksi päädytty vastustamaan.

Koska delegoidun säädöksen kaatamiseen tarvitaan jäsenmaiden määräenemmistö, ei vastustajien määrä vielä toistaiseksi riitä. Mailla on tiistain ja keskiviikon verran aikaa ilmoittaa kantansa. Jos vastustuksen määräenemmistöä ei saavuteta, taksonomia tulee voimaan sellaisenaan.

Näillä näkymin EU:n 27 jäsenmaasta 20 tulisi vastustaa taksonomian ilmastokriteerejä, jotta ne kaatuisivat neuvostossa. Se tarkoittaa, että vastustavia valtioita tulisi olla vielä seitsemän enemmän. Niin montaa tuskin on enää luvassa, joten taksonomian odotetaan tulevan hyväksytyksi komission toiveiden mukaisesti.

Lue lisää:

Suomi ja Ruotsi eivät Vironkaan tuella kaada EU:n rahoitusluokittelua – metsälinjaukseen ei tässä vaiheessa voi enää saada muutoksia

EU-komissaari Timmermans käsittää Suomen kriittisen metsälinjan: Kyse on myös kulttuurista, historiasta ja yksityisistä metsänomistajista