Metsäteollisuus ry huutaa hallitusta apuun puukauppaa vauhdittamaan

Miska Puumala

Metsäteollisuus kaipaa puukauppaan lisää vauhtia.

Puun tuonnin pysähtyminen Venäjältä rassaa suomalaisen metsäteollisuuden puuhuoltoa. Suurin haaste liittyy koivukuidun saatavuuteen, mutta ongelmia muodostunee myös muiden puutavaralajien ja energiapuun hankinnassa.

"Poliittiset ratkaisut puun markkinoille tulon edistämiseksi ovat nykyisessä tilanteessa välttämättömiä. On lisäksi äärimmäisen tärkeää, että tehtävät päätökset eivät vääristä puumarkkinoiden toimintaa esimerkiksi ohjaamalla ainespuuta jalostuksen sijaan polttoon", toimitusjohtaja Timo Jaatinen Metsäteollisuus ry:stä painottaa.

Jaatisen mukaan avainasemassa on puukaupan aktivoiminen. Mikäli puun tuonnin loppumista ei onnistuta korvaamaan muista lähteistä, metsäteollisuus joutuu tekemään joko lyhytaikaisia tai pysyviä sopeuttamistoimenpiteitä.

"Jos energiapuun tai turpeen tarjonta ei puolestaan vahvistu, energiateollisuus joutuu käyttämään tuotannossaan entistä enemmän jalostuskelpoista puuta, mikä heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä", Jaatinen varoittaa.

Metsäteollisuus osoittaa viestinsä maan hallitukselle, joka valmistautuu 5. ja 6. huhtikuuta pidettävään kehysriiheensä vaikeassa tilanteessa. Eri toimijat odottavat hallitukselta edelleen päätöksiä julkisen talouden tasapainottamiseksi, konkreettisia työllisyystoimia tai täydentäviä ilmastotoimia.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa tuo kuitenkin pöydälle vielä kiireellisempiä päätöksiä turvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi sekä talouden toiminnan häiriöiden hallitsemiseksi.

"Kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää, ettei teollisuuden kustannuksia nosteta omilla päätöksillä. Samalla toivotaan, että kotimaisin päätöksin turvataan kilpailijamaihin verrattuna tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat menestyksen globaalissa kilpailussa", Jaatinen luettelee.

Kotimaisen puumarkkinan korostuminen johtaa tarpeeseen lisätä korjuu- ja kuljetuskapasiteettia. Maantieliikenteessä kapasiteettia nostaisi etenkin vähäliikenteisen tieverkon määrärahojen nopea lisäys.

Raideliikenteessä toimiva keino olisi ulkomaille rekisteröityjen vaunujen käytön mahdollistaminen Suomen sisäisessä liikenteessä.

"On erittäin hyvä, että liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt asian ripeän valmistelun. Ammattiliikenteen kustannusnousun hillitsemiseen on myös löydettävä nopeasti vaikuttavia keinoja", Jaatinen toteaa.

Ilman näitä toimia Suomen logistisesta kyvystä uhkaa muodostua puunhankinnan pullonkaula. Suomen sisäistä logistiikkajärjestelmää ei nykyisellään ole mitoitettu tuonnin korvaamiseen.

Metsäteollisuus haluaa varmistaa polttoaineiden saatavuuden tulevalle lämmityskaudelle tavalla, joka turvaa jalostuskelpoisen puun käytön vientituotteisiin ja energiasivuvirtojen ohjautumisen polttoon.

Mikäli puun saatavuus yleisesti ei vahvistu ja turpeen tarjonta energialähteeksi ei lisäänny, on olemassa riski, että jalostuskelpoista puuta ohjautuu tuotteiden valmistuksen ja vientitulojen sijaan polttoon.

"Energiapuun käyttöä tulee edistää käyttökohdeneutraalisti. Turve on huoltovarmuussyistä palautettava energiapalettiin. Myös tehtaiden kilpailukyvystä on huolehdittava, tässä vaikuttava keino olisi parantaa käyttöön otettavaa sähköistämisen tukea", sanoo Jaatinen.