Keskustan puheenjohtaja näkee puolueen tarpeen uudistua: "Me ollaan nyt monen mielestä laimeita ja olemme tuottaneet pettymyksiä"

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko lähettää terveisensä kokoomuksen Petteri Orpolle: "Jonkun on pitänyt kanta vastuuta menemällä hallitukseen edellisten vaalien jälkeen. Me olimme niitä."

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei sulje pois ministerikierrätystä ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Tiedossa on että Matti Vanhanen on kutsunut valtiovarainministeriyttään projektiksi. Näin ollen saattaa hyvinkin olla, että Saarikon on etsittävä paikalle vaalikauden kuluessa uusi henkilö.

Keskustalla on siis mahdollisuus nostaa jonkun muun jatkavan poliitikon näkyvyyttä vielä sopivasti ennen vaaleja.

"Jokaisella vaalikaudella on tullut ministerivaihdoksia. Tällä hetkellä meille on tärkeää vakauttaa tilanne, mutta en sulje pois etteikö ministerivaihdoksia olisi tulossa ennen seuraavia eduskuntavaaleja."

Saarikko ei haluaisi kuitenkaan lähteä nimispekulaatioihin.

"Me tarvitsemme vähemmän henkilöhässäkkää ja enemmän politiikan sisältöjä. Minulla ei ole joulupukin säkkiä, jolla voisi tehdä ihmeitä. Meidän kaikkien pitää keskittyä tekemään töitä. Vain sillä menestytään vaaleissa."

Saarikko viittaa Keskustan heikkoon gallup-menestykseen ja edellisiin vaalitappioihin.

"En usko, että pystyn yksin ratkomaan Keskustan luottamuksen palauttamisen kaikkia ongelmia, vaikka puheenjohtajalla onkin siinä iso rooli."

Keskusta tarvitsee puheenjohtajansa mielestä löytää itse itsensä uudelleen.

"Me ollaan nyt monen mielestä laimeita ja olemme tuottaneet pettymyksiä. Luottamus pitää palauttaa ihminen kerrallaan. Me emme voi vaikuttaa muihin pelikentällä, mutta voimme vaikuttaa siihen mitä itse teemme."

Saarikko tietää, että keskustalla on aina ollut paljon liikkuvia äänestäjiä etenkin kokoomuksen kanssa. Vaikka kokoomus on nyt ottanut keskustaa hampaisiinsa, Saarikolla on Orpolle viesti:

"Jonkun on pitänyt kanta vastuuta menemällä hallitukseen edellisten vaalien jälkeen. Me olimme niitä. Me teemme mitä me näemme oikeaksi, kokoomuslaiset tekevät omaa juttuaan."

Yhteistyön tekemisen suhteen keskusta on avoin.

"En sulje mitään yhteistyötä pois. En Kokoomuksen enkä Perussuomalaisten kanssa. Lopulta vaan hallituksesta käsin voi edistää asioita. Ja onhan se totta, että tässä hallituspohjassa me olemme monesti aika yksin. Ei ole salaisuus, että meillä on erilainen luontosuhde vihreiden kanssa."

