Stockmannin toimitusjohtaja ei näe paluuta entiseen – Helsingin keskusta rauhoittuu mutta sen näivettyminen on estettävä

Jarno Mela

Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen pelkää Helsingin keskustan näivettyvän. "Keskustan saatavuus on varmistettava."

Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen on huolissaan Helsingin keskustasta. Legendaarinen Aleksanterinkatu ei ole niin kuin ennen. 160-vuotiaan Stockmannin tavaratalon ympäriltä on lähtenyt kauppoja, palvelut ovat näivettyneet ja etätyö on vienyt ravintoloilta asiakkaita. Koronan kurimus on ollut kova.

"Vuokrataso Helsingin keskustassa on niin kova, että konkursseilta ei ole säästytty. Tästä on ympäriltä kadonnut niin paljon myymälöitä ja palveluita, että sen pitäisi huolestuttaa muitakin kuin minua."

Kaupunkikulttuuria on ravisteltu perustuksia myöden. Jari Latvanen vaatii poliittisia toimia, joilla keskustaan tulemista helpotetaan julkisten kulkuvälineiden lisäksi myös autoilla.

"Nyt on se aika, kun tarvitaan kaupunkikeskustojen elvytystä. Helsingin keskustaa pitää kehittää kokonaisuutena niin, että se palvelee työssäkäyviä ja vapaa-ajalla keskustaan tulevia. Keskustan saavutettavuus on varmistettava. Se ei voi perustua vain yhteen kulkumuotoon. Meillä kullakin on oikeus valita, millä tullaan, oli se sitten bussi, skuutti tai henkilöauto."

Latvanen arvelee työn tekemisen kulttuurin muuttuneen merkittävästi.

"En usko, että työt jatkuvat täysin etänä, mutta vanhaan normaaliinkaan ei ole paluuta. Siihen väliin kehittyy jonkinlainen malli, jossa ihmiset pystyvät entistä paremmin yhdistämään työn, vapaa-ajan ja perheen. Lähityöskentelyä konttoreilla tarvitaan, mutta entistä useampi tekee ainakin osan viikosta etätyötä kotoa tai vaikkapa mökiltä käsin."

Stockmannin toimitusjohtaja näkee koronan kasvattaneen maaseudulla ja luonnossa vietettyä aikaa huomattavasti.

"Mökkikauppa käy kuumana ja nyt sellaisetkin ihmiset vuokraavat mökkejä, joita ei ennen mökille olisi saanut. Maaseutua katsotaan uusin silmin. Kehitys näkyy myös tavaratalossa. Sähköpyörät on myyty loppuun ja kaikki ulkoiluun sekä vapaa-aikaan liittyvä tarvike menee nyt kuin kuumille kiville."

Latvanen itse on malliesimerkki maaseudun ja kaupungin yhdistämisestä arjessa.

"Olen Torniosta alun perin kotoisin, teen Helsingin keskustassa töitä, lataan akkuni Pertunmaalla ja tulen taas Helsinkiin töihin."