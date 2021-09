Jari Leppä hämmästelee vihreiden maataloustavoitteita budjettiriihen alla – "On päivänselvää, ettei keskusta hyväksy mitään näistä vaatimuksista"

Jaana Kankaanpää

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä puhui torstaina MTK:n mielenilmauksessa Helsingin säätytalolla. Leppä torjuu budjettiriihen alla hallituskumppani vihreiden kaikki vaatimukset, jotka liittyvät maatalouden rasittamiseen uusilla veroilla, lisäkustannuksilla tai maksuilla.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) arvostelee voimakkaasti hallituskumppani vihreiden maataloustavoitteita Sanna Marinin (sd.) hallituksen budjettiriihen alla.

"Vihreiden ymmärtämättömyys talouden realiteeteista ja viljelijöiden tilanteesta on käsittämätöntä. En tiedä, miten tästä päästään eteenpäin", Leppä kommentoi MT:lle.

"Vihreäthän vyöryttävät lisää veroja, lisäkustannuksia ja maksuja ruuantuottajille tilanteessa, jossa elinkeino on ahtaalla. Eivät viljelijät voi toteuttaa ympäristö- ja ilmastotoimiakaan jos kannattavuus vain koko ajan heikkenee, mutta tätä eivät kaikki tunnu käsittävän", Leppä harmittelee.

Keskustalainen maatalousministeri tyrmää vihreiden maataloustavoitteet.

"On päivänselvää, ettei keskusta hyväksy mitään näistä vihreiden vaatimuksista."

Leppä kertoo kuitenkin tervehtivänsä ilolla SDP:n ja liikenneministeri Timo Harakan (sd.) avausta biokaasun käytön lisäämisestä. Harakka kannattaa biopolttonesteiden ja biokaasun osuuden kasvattamista.

"Harakan ehdotus on hyvä. Biokaasulle pitää saada nyt samanlainen boosti aikaan, kuin tuulivoimalle tehtiin aikanaan. Biokaasulla on merkitystä polttoöljyn korvaajana liikenteessä ja siinä on myös iso potentiaali kierrätyslannoitteiden osalta."

Lepän mukaan viljelijöille ei ole tulossa velvoitetta toimittaa lantaa biokaasulaitoksiin.

"Ei siihen velvoitetta tule, se on selvää. Keskustan linja yleisestikin näissä asioissa on mennä kannusteiden kautta."

Leppä kertoo esittävänsä budjettiriihessä lisäystä maatalouden tutkimusrahoitukseen.

"Kun puhutaan kannusteista investoida uuteen, niin Makeran rahoitus on siinä keskeistä", maatalousministeri kommentoi.

Leppä on kutsunut koolle maatalouden kriisikokouksen, jossa elintarvikesektorin toimijat eli kauppa, eli kauppa, elintarviketeollisuus ja tuottajat istuvat yhteiseen pöytään.

"Maataloudessa on huono kannattavuus ja heikko satovuosi pohjalla. Kun tuotantokustannukset vielä nousevat nopeasti, on käsillä mahdoton yhtälö. On yhdessä mietittävä, miten tästä kriisistä tullaan ulos. Maatalouden kannattavuuden on pakko kohentua."