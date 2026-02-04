Siirry pääsisältöön
Raivauskieltoon joutuneen metsänomistajan harvennuskin hyllytettiin
Ruotsalainen Gunnar Johansson joutuu teettämään lajiselvityksen ennen hakkuuta. Viranomainen asetti hänelle varmuudeksi 1,5 miljoonan kruunun uhkasakon.
Metsä
|
Metsänhoito
4.2.2026
17:30
Hanna Lensu
Artikkelin aiheet
metsänomistus
ympäristöjärjestöt
lajiselvitys
hakkuu
Yövilkka
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
