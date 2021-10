Suomi käyttää puolet kahden miljardin EU:n elvytystuesta ilmastotoimiin – "Suomi on EU:n vihreässä eturintamassa"

VALTIONEUVOSTON KANSLIA/Laura Kotila

Pääministeri Sanna Marin ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tapasivat maanantaina pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Suomi käyttää EU:n elpymisrahoista puolet ilmastotavoitteita tukeviin toimiin. Summa on yhteensä 2,1 miljardia euroa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tyytyväinen maanantaina julkaistuun Suomen suunnitelmaan.

"Suunnitelma sisältää esimerkiksi irtautumisen hiilestä. Se vahvistaa Suomen asemaa vihreässä eturintamassa", von der Leyen kommentoi suunnitelmaa maanantaina tiedotustilaisuudessa VTT:llä.

Von der Leyen vieraili Suomessa pikaisesti ja tapasi pääministeri Sanna Marinin (sd.). Vierailun tarkoitus oli käydä läpi Suomen suunnitelmaa elpymisrahojen käytöstä, mutta asialistalla oli myös muita asioita, kuten metsäpolitiikka.

"Suomi tukee nopeaa etenemistä ja kunnianhimoa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vaihdoimme ajatuksia metsästä ja EU:n metsästrategiasta. Suomella on kokonaisvaltainen näkemys metsistä, joka sisältää taloudellisen-, sosiaalisen- ja ympäristön näkökulman" Marin sanoi tiedotustilaisuudessa von der Leyenin kanssa.



STT:llä oli tieto maanantaina, että von der Leyen tapaisi Suomessa myös valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.), mutta Saarikko matkusti maanantaiaamuna Luxemburgiin, eikä tapaaminen onnistunut.

Komission puheenjohtaja jatkoi matkaa Suomesta jo illalla.

Nyt päätetty Suomen osuus elpymis- ja palautumisvälineestä on osa NextGenerationEU pakettia, jonka koko on komission mukaan yhteensä 800 miljardia euroa. Tarkoitus on uudistaa taloutta ja nostaa EU:n jäsenmaita koronakuopasta.

Rahoja voi käyttää investointeihin ja uudistuksiin. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.

Suomi aikoo käyttää rahoista 27 prosenttia digitalisaatioon. Suunnitelmassa mainitaan erikseen painopisteenä nopeiden internet-yhteyksien parantaminen erityisesti maaseudulla.

