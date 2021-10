Presidentti Niinistö antaa vahvan tuen ydin- ja tuulivoimalle: "Toivon mukaan keskustelu tuulipuistoista rauhoittuu"

Jaana Kankaanpää

Presidentti Sauli Niinistö muistuttaa, että suomalaisilla on vapaus ilmaista mielipiteitään ja osoittaa mieltään.

Kyky tuottaa omaa ruokaa on Suomelle tärkeää myös jatkossa, arvioi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän on lukenut huolestuttavia uutisia myös tuotannon kannattavuudesta.

"Olen kautta aikain ollut sitä mieltä, että meillä pitää olla omavaraisuusajattelua. Oman tuottamisen kyky vaan korostuu."

Hän näkee asian jopa kansallisena turvallisuuskysymyksenä.

"Maailma on mennyt vaativampaan suuntaan. Oman tuottamisen kyky korostuu. Totta kai se on turvallisuuskysymys siinä mielessä, että nälkäinen ihminen on turvaton."

Omavaraisuuden merkitys korostuu myös energiapolitiikassa. Niinistö muistuttaa Suomen olevan siinä muista riippuvainen.

"Se riippuvuus näyttää nyt vähän toteutuvan ulkopolitiikasta riippumatta. Vesitilanne on sellainen, että siinä suhteessa energiatuotanto ei ole normaalimitassa."

Keski-Euroopan ydinvoimasta luopuminen heijastuu maailmalla kokonaiskysyntään, jolloin omavaraisuuden mahdollisimman suuri kehittäminen ja ylläpitäminen on Suomessa tärkeää. Suomessa Olkiluodon ydinvoimalaprojekti on edennyt hitaasti.

"Hankaluuksia näyttää olevan rakennushankkeissa. Kyllähän ydinvoima on nyt ja sitten jatkossa väistämätön osa meidän energiatuotantoa ja saantia."

Hän näkee myös tuulivoiman merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Tuulivoiman ympärillä kuohuva keskustelu maanomistajien, paikallisten asukkaiden ja ympäristöväen kesken on huomattu myös Mäntyniemessä.

"Toivon mukaan keskustelu tuulipuistoista rauhoittuu, koska tuulivoima on merkittävä energialähde. Täytyy löytää ratkaisuja kunnallisessa päätöksenteossa, jotta nämäkin seikat otetaan huomioon."

Turpeen ympärillä kuohuneesta keskustelusta Niinistöllä on ristiriitainen kuva.

”Hallitus on linjannut turpeen käytön vähentämisestä jossakin aikavälissä. Ilmeisesti se ilmaston muutoksen vuoksi on ollut perusteltua."

Presidentti Sauli Niinistö antoi Maaseudun Tulevaisuuden jättilehteen haastattelun poikkeuksellisissa oloissa. Niinistö oli altistunut koronalle ja kaikki tapaamiset peruutettiin. Presidentti on kertonut aiemmin twitterissä käyttävänsä edelleen maskia suojellakseen perhettään. Altistumisensa hän otti vakavasti ja siksi tämä haastattelu tehtiin poikkeuksellisesti Teamsin välityksellä.

Korona on vaikuttanut myös presidenttiperheen arkeen. Niinistö on huomannut, että Ihmisten luontosuhde on lähentynyt ja vapaa-aikaa vietetään entistä enemmän maaseudulla ja luonnossa.

"Yksi kakkoskodeissa vietettyä aikaa kasvattava tekijä on etätyö, jonka ansiosta entistä useampi on voinut työskennellä loma-asunnoillaan ja kotiseuduillaan."

Presidentti näkee etätyössä maaseudulle ja hajautetulle yhteyskuntarakenteelle merkittävän mahdollisuuden.

"Etätyöstä on puhuttu pitkään. Pandemia osoitti, että etätyö on täyttä realismia monille. Tottakai riippuu työn laadusta ja miten kukin työnantaja haluaa järjestää työolosuhteet. Mutta kyllä minä uskon, että tästä jää myös pysyviä jälkiä. Nyt on myös mitattavissa se miten etätyö toimii."

"Uskon, että tämä kokemus tulee lisäämään etätyön määrään. Eihän se ennenkään tuntematonta ollut."

Koronan myötä tapahtunut loma-asumisen renessanssi on presidentin mielestä kiintoisa ilmiö. Loma-asuntojen remontti-into on näkynyt myös Niinistön omassa taloudessa.

"Tosin me aloitimme remontoinnin jo ennen koronaa. Mutta nähtävillä on, että moni on remontoinut mökkiään talviasuttavaksi. Vaikuttaa siltä, että on tullut taas tutummaksi elämä kaupunkien hälinän ulkopuolella. Itsekin olen lukenut yksittäisten ihmisten kertomuksia siitä miten on maalaiselämä löytynyt ja miten se on viehättänyt."

Myös presidenttiperhe on viettänyt paljon aikaa mökillä.

"Tietysti Kultarannassa perinteisesti olemme olleet kesällä, mutta omalla mökillämme on oltu poikkeuksellisen paljon. Ja remonttia on tehty."

Mökkiläiseksi itsensä tunnustava Sauli Niinistö tunnistaa trendin myös itsessään. Presidentti kertoo nauttivansa erityisesti itse tekemisestä omalla loma-asunnollaan.

"Se on hyvin piristävää. Tässä asemassa käy helposti niin, että kaikki ainakin yritetään tarjota valmiina. Siellä on sitten omillaan, joka on todellakin äärettömän virkistävää."

"Ehkä kuvaavaa on, että hankimme mökille aurinkotuolit. Viisi minuuttia on ehkä pisin aika, jonka olen istunut aurinkotuolissa. Siellä on aina kaikkea puuhaa, joka on osin välttämätöntä, mutta pääosin sellaista, että se vetää puoleensa."

Nuorten ympäristöhuoli koskettaa myös presidenttiä.

"Tämän viimeisen (Elokapina) kohdalla suurin julkisuus ja kiinnostus näyttivät kohdistuvan kritiikkiin poliisin toimia kohtaan. Se ei tuota pääasiaa yhtään vienyt eteenpäin. Päin vastoin ehkä kadotti mielistä mielenosoituksen aiheen."

Niinistö muistuttaa, että kansalaisilla on oikeus osoittaa mieltään.

"Ihmisillä on Suomessa mielipiteen ilmaisun vapaus ja myös vapaus mielenosoituksiin. Sitä ei pidä unohtaa. Mielenilmaisuilla on monasti saatu paljon huomiota aikaiseksi."

"En lähtisi tässä arvioimaan onko mielenosoitus hyvä tai huono tapa edistää asioita. Meillä se on tapa siinä missä muutkin lailliset tavat kertoa mielipiteensä. Se oikeus on ehdoton lähtökohta."

Mielenosoituksissa on nähty myös lapsia. Tähän sisältyi presidentin mielestä vanhempien harkintavastuu.

"Kunhan vanhemmat ovat selittäneet lapsilleen mistä on kyse ja lapset ymmärtävät asian. Se on vanhempien vastuulla."

Keskustelu monista asioista jyllää nykyään etenkin sosiaalisessa mediassa. Some on tullut tutuksi myös presidentille. Sauli Niinistö kertoo käyttävänsä sekä Twitteriä että Facebookkia, mutta muistelee jonkun tilin olevan myös Instagramissa.

"Väistämättä siihen törmää. Tai on siinä mukana johonkin mittaan asti."

Presidentti seuraa aktiivisesti twitteriä ja saa sieltä myös tietoa ajankohtaisista keskustelunaiheista.

"Tässä hommassa tulee informaatiota hyvin paljon erilaista ja eri tyyppistä lähteistä."

Somettaminen on taitolaji, jota presidenttikin on joutunut pohtimaan. Jos valtionpäämies kertoo somessa mielipiteensä, se huomataan.

"Harvemmin kuitenkaan kovin säännöllisesti olen mukana. Meillä kabinetti kertoo tapaamisista ja virallispuolesta aika paljonkin. Siihen se on ihan käyttökelpoinen kanava."

Jonkin kerran Niinistö on kertonut somen kautta henkilökohtainen uutisen. Myös loppukesästä, kun perheeseen tuli uusi jäsen.

Tarve kertoa julkisesti koirasta perustui siihen, että kysymyksiä olisi taluttelureissuilla joka tapauksessa tullut.

"Mikäköhän koira tuo on? Ihmisiä kiinnostaa sellainen. On parempi selvittää se asia pois. Saatiin enempi rauhassa talutella sitä."