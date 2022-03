Orpo: Kokoomus on valmis viemään Suomen Naton jäsenmaaksi

Jaana Kankaanpää

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo aikoo edistää Suomen Nato-jäsenyyttä eduskunnassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoittaa blogissan, että Suomen turvallisuusympäristö muuttui pysyvästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Orpon mielestä Suomella on edessään ”nyt tai ei koskaan” valinta Nato-jäsenyyden suhteen.

"Kokoomuksen kanta on kaikille selvä", Orpo kirjoittaa. "Me olemme valmiita viemään Suomen Naton jäsenmaaksi ja tulemme ajamaan jäsenyyttä eduskunnassa. Ymmärrettävästi nopeasti muuttunut tilanne on asettanut monet puolueet uuden tilanteen eteen."

Orpon mielestä harkinnalle on annettava aikaa ja tilaa, mutta samalla on ymmärrettävä, ettei vallitsevassa tilanteessa voi myöskään odottaa liian pitkään.

"Historia osoittaa, miten tärkeää on osata tarttua eteen avautuviin tilanteisiin määrätietoisesti ja oikea-aikaisesti."

Kokoomuksen puheenjohtaja kertoo kiertäneensä viime viikkoina Euroopassa keskustelemassa turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja Suomen Nato-jäsenyydestä.

"Vastaanotto on ollut yksiselitteinen: Nato-jäsenyyteemme suhtaudutaan erittäin positiivisesti. Tämä on rohkaissut siihen johtopäätökseen, että aika Suomen Nato-jäsenyydelle on nyt. Kaikkein parasta olisi, mikäli ratkaisu tehtäisiin samaan aikaan Ruotsin kanssa."

