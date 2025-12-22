Sisäministeriön mukaan passin hinnan lasku johtuu hakijamäärien kasvusta. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen.

Passin ja henkilökortin saa ensi vuonna nykyistä halvemmalla. Sisäministeriön asetuksen myötä passien hinnat alenevat vuodenvaihteessa 7–9 ja henkilökorttien 6–8 euroa.

Sähköisesti tilattu passi maksaa ensi vuonna 42 euroa, poliisiaseman tiskillä tilattu 48 euroa. Henkilökorttien hinnat ovat 53 ja 59 euroa. Henkilökortin hinta on 51 euroa, jos tilauksen tekee henkilökohtaisesti ja tilaa samalla passin.

Hallitus päätti kevään kehysriihessä, että passin voimassaoloaika pidennetään viidestä vuodesta kymmeneen, mutta uudistus ei ole vielä astunut voimaan. Pidennetty voimassaoloaika vaatii lainsäädännön muuttamista.

Hintojen lasku johtuu sisäministeriön mukaan hakijamäärien kasvusta. Uudet hinnat ovat voimassa ensi vuoden loppuun asti.