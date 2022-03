Maataloustuotannon kriisiin etsitään jopa 300 miljoonan euron tukijärjestelyjä – yksi keino toisi avun tuottajalle nopeasti

"Kestävä ja pitkä ratkaisu tuottajahintoihin on saatava markkinoilta", sanoo MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen.

Täyttyvätkö viljasiilot Suomessa tulevana syksynä? MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen sanoo, että tukitoimien pitää realisoitua tiloilla jo ennen kylvökauden alkua.

Hallitus on lähiaikoina päättämässä Suomen huoltovarmuutta käsittelevän paketin sisällöstä, johon kuuluvat myös maataloutta koskettavat tukitoimet.

Osana huoltovarmuuspakettia maataloudelle on tulossa oma tuki. MT:n tietojen mukaan maataloudelle etsitään jopa 300 miljoonaa euron apupottia.

Tavoitteena on saada tukea sellaisessa muodossa, että se näkyisi maanviljelijöiden pankkitileillä pian.

Yksi osa on verotuksen tukitoimi, joka liittyy energiaan. Lisäksi on laaja joukko muita toimenpiteitä, joista osan vaikutus on nopea ja osan vaikutusta pitää odottaa pidempään. Osalle toimia pitää saada EU:n hyväksyntä.

Myöhemmin on tulossa kauppaa koskevaa lisälainsäädäntöä.

Hallitus antanee vielä tässä kuussa Ukraina-lisätalousarvioesityksen, johon kuuluu rahoitusta muun muassa puolustushallinnolle ja maataloudelle.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ei vielä maanantaina Vaalassa puhuessaan avannut valmisteilla olevan huoltovarmuuspaketin yksityiskohtia.

"En kerro vielä tukipaketista, koska neuvottelut hallituksessa ovat kesken", Leppä perusteli vaiteliaisuuttaan.

Maa- ja metsätalousministeriön jättämää esitystä hän luonnehti näin:

"Oman esitykseni olen pakettiin antanut ja se on maatalouden osalta riittävä", hän jatkoi puhuessaan MTK:n ja Vaalan kunnan järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Myös MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen on ollut kuultuna siitä, mitkä ovat tuottajajärjestön näkemykset akuuttiin hätään tiloilla. Työryhmä ja koko ruokaketju olivat koolla perjantaina.

"Ensimmäinen kriteeri paketille on se, että raha pitää saada nopeasti liikkeelle. Valtion rahan on tultava jo ennen kylvöjä tileille", Viljanen vaatii.

"Toiseksi tärkeintä on se, että tukien kohdistuttava tuotantoon. On valikoitava keinot nimenomaan tuotantoon, satokasveille ja kotieläintuotantoon."

Tukitoimien nopeus on hänen mukaansa äärimmäisen keskeistä. EU-säätely jäykistää maataloustukien käsittelyä, ja tämä pitää nyt Brysselin päässä ymmärtää.

"Nyt on sota Euroopassa, ei mikään normaali tilanne. Poliitikot ovat jo havahtuneet, että ruokamarkkinoidenkin kautta voi tulla pitkävaikutteisia vaikutuksia. "

"Jotta saadaan tuet liikkeelle oikeantasoisina, leimat Brysselistä on saatava nopeasti.

"Kestävä ja pitkä ratkaisu tuottajahintoihin on saatava markkinoilta", Viljanen sanoo.

Viljanen ehdotti varautumisen työryhmässä toimia eniten tilojen verotukseen, jolloin raha liikkuisin nopeasti ilman uusia tukijärjestelyjä.

"Nyt Ukrainan kriisi on tuonut asian vakavuuden ja tilannekuvan kaikkien tietoon. Tuotantopanosten hinnat ovat lähteneet hirmuiseen nousuun ja lannoitteiden saatavuus on vaikeutunut."

Huoltovarmuuspaketti on hänen mukaansa paikallaan, mutta se ei poista tarvetta isolle liikahdukselle markkinoilla. Millään paketilla ei tilannetta ratkaista, ja markkinakäänteen tultava alle kuukaudessa.

"Tuottajahintojen on reagoitava heti, ja hintatasojen pitää olla syksyyn mennessä aivan eri tasolla kuin nyt. Kyse ei ole halusta viljellä, vaan siitä, että on taloudellisesti kannattamaton yhtälö mennä pellolle."

Ukrainan sodan vaikutus Suomen huoltovarmuudelle ja taloudelle on ollut keskeisesti esillä valtioneuvoston 10.3. perustamassa varautumisen työryhmässä.

Eri ministeriöistä koostuvan ryhmän tehtävänä on muodostaa laaja tilannekuva kriisin vaikutuksista, arvioida vaikutuksia erityisesti talouteen ja huoltovarmuuteen sekä linjata tarvittavien toimien käynnistämistä ja resurssien kohdentamista.

Ryhmää johtaa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.). Hän kertoi MT:n haastattelussa (4.3.) maatalouden kriisitilanteen olevan erityisen korkealla työryhmän asialistalla.

