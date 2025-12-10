Lunawoodin muutosneuvottelut päättyivät – 11 ihmistä irtisanotaanMuutosneuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi vähennysten ja tehtävämuutosten koskevan enintään 20:ntä henkilöä.
Lämpöpuuta jalostavan Lunawoodin marraskuussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet.
Neuvottelujen tuloksena 11 henkilöä irtisanotaan ja neljän henkilön työtehtävät muuttuvat merkittävästi. Muutokset voivat vaikuttaa myös muiden henkilöiden työtehtäviin.
Muutosneuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi, että henkilöstövähennysten ja tehtävämuutosten tarve olisi enintään 20.
Lunawoodin tiedotteen mukaan muutosneuvotteluja tarvittiin, koska yhtiön tavoitteena on turvata kannattava liiketoiminta ja kilpailukyky.
Lunawood on perustettu vuonna 2001. Yhtiöllä on ollut 140 työntekijää. Viime vuonna Lunawoodin liikevaihto oli 59,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 0,2 miljoonaa euroa.
Tilikauden voittoon sisältyi 0,6 miljoonaa euroa tilinpäätössiirtoja.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat