”Uusi normaali” alkoi lähes kaksi vuotta sitten – vaikka sairaalassa on nyt enemmän ihmisiä, korona ei hetkauta kuin ennen

Petteri Kivimäki

Suojavarusteisiin pukeutuneet terveydenhuollon ammattilaiset eivät enää ole erikoinen näky.

Ensimmäinen koronavirustartunta kirjattiin Suomessa tammikuun 28. päivä vuonna 2020. Inarissa kirjatussa tapauksessa oli kyseessä ulkomaan kansalainen, joka oli saapunut Suomeen lomailemaan.

Seuraavat tapaukset ilmenivät kuukautta myöhemmin. Hiihtolomailijoiden mukana Suomeen saapui virus, joka on piinannut koko maailmaa jo yli kaksi vuotta.

Ensimmäisen tartunta-aallon vahvistuessa yhteiskunta ryhtyi nopeisiin toimiin. Maaseudun Tulevaisuus siirtyi kokonaan etätöihin maaliskuun 11. päivänä vuonna 2020, ensimmäisenä sanomalehtenä Suomessa.

Epidemia alkoi kiihtyä Suomessa toden teolla maaliskuussa 2020. Ensimmäinen koronan aiheuttama kuolemantapaus raportoitiin 20. päivä maaliskuuta 2020.

MT:n etätyöhön siirtymistä seuranneella viikolla valtion rajat suljettiin ja valmiuslaki otettiin käyttöön. Suuressa osassa Suomen kuntia ei ollut kirjattu vielä ainoatakaan tapausta.

Pääkaupunkiseudulla riehunut tauti tahdottiin padota niille sijoilleen. Eristämistoimena Uudenmaan maakuntaraja suljettiin perjantaina 27. päivä maaliskuuta.

Samalla viikolla tartuntojen päiväkohtainen keskiarvo oli 93 tapausta.



Maanantaina toukokuun 4. päivänä vuonna 2020 sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kuvaili tulevaisuudessa häämöttävää hämärää aikaa sanoilla ”uusi normaali”.

Uudenmaan sulun kumoamisesta oli kulunut siinä vaiheessa muutama viikko. Koronatapausten viikoittainen keskiarvo liikkui vajaan sadan tartunnan tietämillä.

Viruksen ensimmäinen aalto hiipui kesän alkuun mennessä. Ihmiset vetäytyivät mökeilleen. Loman aiheuttama kontaktien väheneminen sai tartuntojen lukumäärää kuvaavan tilastokäyrän laskemaan entisestään.

Ensimmäisen koronakevään jälkeen tartuntakäyrät ovat nousseet ja laskeneet tasaisin väliajoin. Tartuntapiikkejä on koettu loppuvuonna 2020, keväällä 2021, kesällä 2021 ja jälleen jouluna 2021.



Syksyn 2020 tartuntojen noustessa syyllisiksi löydettiin ”itsekkäät opiskelijat”. Syyskuun lopulla 2020 Iltasanomat uutisoi tuomitsevaan sävyyn: ”Nuoriso bilettää ja pilaa kaikkien joulun”.

Syksyn mittaan tapausmäärät lähtivätkin jälleen kasvuun. Terveysviranomaiset suosittelivat jättämään sukuloinnin jouluna väliin. Suomalaisia neuvottiin viettämään juhlapyhiä etänä tai tapaamaan iäkkäitä sukulaisia ulkosalla.

Ensimmäiset koronarokotteet jaettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin henkilökunnalle 27. joulukuuta 2020.

Keväällä 2021 tautitapausten määrä kasvoi jälleen. Opiskelijoiden ja koululaisten jaksaminen ja eristyminen alkoi kuitenkin herättää jo enemmän huolta. Rokotusohjelma eteni ja siihen valettiin uskoa.

Syksyyn mennessä rokotuskattavuus olisi kyllin korkea, jotta rajoituksiin ei tarvitsisi palata.



Alkukesällä 2021 tautitapaukset painuivat jälleen alaspäin ja rokotusohjelma edistyi. Myönteinen vire taittui jalkapallon EM-kisoihin. Huuhkajien arvokisadebyytti houkutteli Pietariin suomalaisia kisaturisteja.

Heidän palatessaan juhannuksen alla Suomeen saapui paljon viruksen delta-muunnosta. Aiempia muunnoksia vaarallisempi delta-virus nosti tartuntamääriä loppukesän ja syksyn ajan.

Rokotuskattavuus nousi kohti 80 prosentin tavoitetasoa ja koronapassin käyttöönottoa valmisteltiin. Kesällä 2021 elettiin yhä siinä uskossa ja toivossa, että kyllin korkea rokotekattavuus olisi epidemian loppu.

Joulukuussa 2021 ympäri maailmaa levinnyt omikron-muunnos kuitenkin laimensi odotukset. Muunnos havaittiin Suomessa ensi kertaa 2. joulukuuta 2021. Yhä useampi kahdesti rokotettu joutui viruksen vuoksi sairaalaan. Rokotuspassi laitettiin jäihin.

Uusi virusmuoto sai edelliset tartuntapiikit näyttämään tasaiselta ajolta. Omikronin vuoksi kuluvan vuoden tartuntakäyrässä on useita piikkejä – jyrkkiä nousuja ja yhtä jyrkkiä laskuja.

Sairaalahoidossa olevien lukumäärä on tällä hetkellä pandemia-ajan suurin. Tehohoitoon joutuu kuitenkin suunnilleen saman verran potilaita kuin keväällä 2020, kun uusi normaali alkoi.



Kaksi vuotta on kulunut ja tartuntoja on mitattu viime viikkoina kymmenissä tuhansissa. Kuolematkin ovat kasvussa. Siitä huolimatta suuri osa rajoituksista on purettu. Yökerhoissakin voi jälleen juhlia aamun pikkutunneille asti.

Kahdessa vuodessa uutuudenpelko on hälvennyt kokonaan. Koronan kanssa on opittu olemaan. Viimeistään Venäjän hyökkäys Ukrainaan painoi epidemian arkiseksi tausta-aiheeksi.

Timo Filpus

Epidemia on hidastunut ja kiihtynyt kahden vuoden aikana useaan otteeseen.