Brysselin mepit vietiin katsomaan poroja Kainuussa – poroisäntä sanoi suorat sanat: "Täällä käydään eloonjäämistaistelua”

Kainuu saattaa vaikuttaa kaukaiselta, kun sitä tarkastelee EU:n päättäjien kotipaikasta Brysselistä. Kainuussa EU sen sijaan on hyvin lähellä.

Alue on maakuntajohtaja Pentti Malisen mukaan hyötynyt suuresti EU:n aluekehityksen ja maatalouden ohjelmista. Täällä toivotaankin EU:n seuraavan budjettikauden säilyttävän aluekehityksen rahoituksen tason, Malinen kertoo tottuneesti. Tällä kertaa kuulijakunta on kuitenkin poikkeuksellisen vaikutusvaltainen, sillä alkamassa on keskustan mepin Elsi Kataisen emännöimä Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan vierailu Kainuuseen.

Malinen kertoo viestiä linja-autossa matkalla Kajaanista Hyrynsalmelle. Mukana on yhdeksän meppiä, mukaan lukien valiokunnan puheenjohtaja puolalainen Adam Siekierski. Viesti menee myös suoraan maatalouspolitiikka capin uudistuksesta parlamentissa vastaavalle italialaiselle Herbert Dorfmannille. Mukana on myös luomu-uudistuksen pääraportoija saksalainen Martin Häusling.

Malinen kertoo myös metsäteollisuuden muutoksista, menetetyistä tehtaista ja uusista suunnitelmista. Oli tehdastilanne mikä hyvänsä, alue elää biotaloudesta. Se on myös alueen strategian kärkenä.

”EU:n jäsenenä saamme hyötyä EU:n vapaasta kaupasta. Olemme erittäin riippuvaisia luonnonvaroista, erityisesti maa- ja metsätaloudesta”, Malinen kertoi mepeille.

Myös matkailu on tärkeää ja siksi alueen saavutettavuus on aluekehityksen kärkipäässä. Ylipäätään halutaan kertoa, että EU:n tuella saadaan merkittäviä asioita aikaan.

Vastaavat vieraat Kainuussa ovat harvinaisia.

”Olen ollut maakuntajohtajana viisi vuotta, eikä siltä ajalta tule mieleen. Ei tämä jokapäiväistä ole”, Malinen sanoo.

"Euroopan komission virkamiehiä täällä kyllä käy. Ja Itä- ja Pohjois-Suomella on yhteinen EU-toimisto Brysselissä. Aikanaan Kekkonen oli tuttu vieras näillä kulmilla, mutta sen jälkeen johtajien houkuttelu on ollut vaikeampaa", hän jatkaa.

Maanantaina vierailtiin Hallan paliskunnassa Hyrynsalmella. Poroisäntä Asko Moilanen oli luvannut sanoa mepeille suorat sanat. Ja sanoikin.

”Ahma, karhu ja sudet syövät porot. Mutta yhtenä petona voi pitää EU:n luontodirektiiviä ja suojelupolitiikkaa. Pedot syövät niin paljon poroja, että täällä käydään eloonjäämistaistelua”, Moilanen kertoi.

Viesti meni myös oikeaan kohteeseen, sillä maatalousvaliokunta käsittelee toukokuussa petoasioita. Siekierski ei ollut tiennyt petojen vievän niin paljon poroja.

”Tämä on selvästi vakava ongelma täällä. Sama ongelma on monessa muussakin maassa”, Siekierski vastasi.

Siekierski oli myös kiinnostunut porojen sarvista. Lopulta meppien keskustelu porotaloudesta oli pitkä ja yksityiskohtainen.

”Herroilla oli paljon kysymyksiä, mutta antibiootteja ei käytetä yhtään”, Moilanen vastasi ensimmäiseen satsiin kysymyksiä.

Sittemmin Moilanen myös pehmensi kantojaan.

”Kaikkien ryhmien kanssa on tarkoitus tulla toimeen, eikä pedoista kokonaan haluta eroon”, Moilanen sanoi.

Kevään kontrasti Brysseliin on suuri, sillä Belgiassa on jo melkein kesä. Hyrynsalmella kasvukausi ei ole vielä alkanut ja luntakin on vielä.

”Kahdessa viikossa melkein metri lunta on sulanut”, Malinen sanoo.

Vaikka nyt ollaan melko pohjoisessa, on matkaohjelmaan sisällytetty myös maataloutta. Tiistaina on vuorossa vierailu maitotilalla Kiuruvedellä. Matkan varrella mepit tapaavat myös maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) sekä MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan. Epäilemättä keskustelu kääntyy EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen ja maatalouden rahoitukseen.

Kataisen mukaan matkan pääviesti valiokunnalle kiertää yhtä perinteistä EU:n lupausta.

"Maataloutta on voitava harjoittaa kaikissa jäsenmaissa ja viljelijän on saatava kohtalainen elanto", Katainen sanoo. Hän on myös maatalousvaliokunnan jäsen.