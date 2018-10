Vihreät esittävät metsänomistajille hiilensidontatukea hakkuumäärien vähentämiseksi

Vihreät esitteli tänään perjantaina keinonsa hiilinielujen vahvistamiseksi. Puoleen mukaan metsähakkuita on rajoitettava ja metsänomistajia kannustettava hiilensidontaan. Suurten hankkeiden ympäristölupamenettelyihin vihreät haluaisivat ilmastovaikutusten arvioinnin.

Vihreät esittää Suomen ilmastotavoitteiden ja sitoumusten päivittämistä niin, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä ja hiilinegatiivisuuden heti 2030-luvun alussa. Tämä voidaan tehdä luopumalla fossiilisista polttoaineista ja vahvistamalla hiiltä ilmakehästä sitovia hiilinieluja.

"Hallituksen ajama yli 80 miljoonan kuution vuotuinen hakkuumäärä puolittaisi hiilinielun ja mitätöisi muille toimialoille suunniteltujen päästövähennysten vaikutuksen. Toisin sanoen Suomi ei lähivuosina osallistuisi ilmastonsuojeluun lainkaan", sanoo ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, entinen ympäristöministeri Satu Hassi.

"Hakkuumääriä ei pidä lisätä, vaan pitää nykyisellään tai pienentää. Puun käyttöä pitää tarkastella teollisuusnäkökulman ohella myös ilmaston näkökulmasta. Suurten hankkeiden ympäristölupamenettelyissä on otettava käyttöön ilmastovaikutusten arviointi, jossa otetaan huomioon myös puunhankinnan ilmastovaikutukset. Asialla on kiire, koska Suomeen on suunnitteilla useita metsäpohjaisia biopolttonesteitä valmistavia tehtaita", Hassi jatkaa.

Vihreiden mielestä metsänomistajia pitäisi kannustaa hiilensidontaan, jotta heidän olisi mahdollista antaa metsiensä hiilivaraston kasvaa.

"Tähän asti metsänomistaja on voinut saada metsästään tuloja vain hakkuiden kautta. Jatkossa metsänomistajan on voitava ansaita myös antamalla metsiensä kasvaa ja sitoa hiiltä. Tämä johtaisi metsien hakkaamiseen vanhempina, jolloin puustoon sitoutunut hiilivarasto säilyisi pitempään ja hakkuissa saataisiin järeämpää ja arvokkaampaa puuta", Vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen linjaa.

"Hakkuumäärien kasvattamisen sijasta pitääkin pyrkiä nostamaan metsäteollisuuden tuotteiden jalostusastetta ja lisäämään pitkäikäisten puutuotteiden kuten puurakennusten osuutta. Näin hiili pysyisi pitkään pois ilmakehästä", Liikanen jatkaa.

Muita Vihreiden esittelemiä keinoja nielujen kasvattamiseksi ovat muun muassa turvepeltojen raivaamisen lopettaminen, soiden suojeleminen, käyttämättömien peltojen metsitystoimet ja hiilensidonnan lisääminen maataloudessa.