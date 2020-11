Suomesta uusi Piilaakso?

Haastoin syyskuun alussa Väestöliiton tilaisuudessa ministeriöitä uudenlaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Ehdotin, että tarjoaisimme EU:n ulkopuolisille huippuosaajille ja start up -yrittäjille pikalinjan Suomeen. Henkilö, joka tuo oman yritystoimintansa, tutkimusosaamisensa ja verkostonsa tänne, voisi saada itselleen ja perheelleen oleskelu- ja työluvan jopa kahdessa viikossa.

Aloitteeni sai budjettiriihessä muiden hallituspuolueiden tuen. Odotettavissa on, että jo ensi vuoden alkupuolella saamme käyttöön uuden nopean työlupien väylän erityisosaajille. Tarkoitus on tuoda Suomeen huippuosaamista, innovaatiokykyä, pääomia ja pidemmän päälle myös investointeja.

Taloutemme kasvuvauhti on ollut pitkään hidas. Koronasta toipumiseen tarvitsemme kasvupotentiaalin vahvistamista, johon osaajien tuomista verkostoista on suuri apu.

Aloitteeni voi ensi kuulemalta tuntua pieneltä uudistukselta. Ihmisten ja yritysten toiminta on kuitenkin koronan vaikutuksesta muuttunut. Meneillään on lisäksi kansainvälisen politiikan epävarmuuden, ilmastonmuutoksen riskien, luonnonilmiöiden sekä teknologiakehityksen aikaansaama suuri murros.

Korona on vauhdittanut etätyötä. Moni iso yritys aikoo pienentää toimistojaan pysyvästi. Asiantuntijatyö alkaa irtaantua paikasta.

Olemme puhuneet paikkariippumattomasta työnteosta ja opiskelusta, jonka digitaaliset nopeat yhteydet mahdollistavat. Maailmalla puhutaan jopa ”globaaleista nomadeista” eli ihmisistä, jotka tekevät etätyötä itse valitsemissaan ympäristöissä.

Kalifornian Piilaakso Yhdysvalloissa on tullut tunnetuksi luovia ihmisiä ja pääomia houkuttelevana alueena. Kuitenkin juuri siellä osaajat nyt pohtivat itselleen ja perheelleen turvallista ja vakaata arjen ympäristöä.

Suomi on tunnettu maailman onnellisimpien ihmisten maana – vaikka emme sitä aina itse meinaa uskoakaan. Täällä voi toteuttaa ”amerikkalaisen unelman” eli yrittää ja vaurastua.

Toki verojakin on maksettava mutta kolikon toisena puolena lapsilla on laadukas koulu, turvallinen koulumatka ja vapaa-ajan ympäristö. Naiset ja miehet, tytöt ja pojat ovat tasa-arvoisia. Eri puolilla maata ovat yhdenvertaiset palvelut ja mahdollisuudet. Näitä vahvuuksia meidän on entisestään kirkastettava.

Uudesta työn murroksesta kirjoittivat MT:ssä VTT:n Sanna Malinen ja Sofi Kurki 20.11. Koko Suomesta voi tulla erittäin houkutteleva paikka tehdä työtä, yrittää, tutkia, sijoittaa ja investoida. Idän ja lännen risteyskohtana meillä on vielä omat erityiset mahdollisuutemme.

Vetovoimaisia asuinpaikkoja uuden kasvun rakentajille voi löytyä niin kaupungeista kuin syvän maaseudun rauhasta.

Hallituksessa näihin uusin mahdollisuuksiin tartutaan. Etätyön tarvitsemat huippunopeat yhteydet tuodaan koko maahan osana kestävän kasvun ohjelmaa.

EU-rahoitukset on käytettävä tämän ajan infran rakentamiseen niin, että se on jokaisen saatavilla. Valtiolla kannustetaan etätyöhön. Antti Kaikkosen johtama puolustusministeriö näytti mallia etätyölinjauksellaan.

Työperäisen maahanmuuton prosessit digitalisoidaan sujuviksi niin, että Suomeen pääsee ja työnantajat saavat osaavaa työvoimaa.

Viranomaisten välinen yhteistyö on nyt aivan liian hidasta. Tiivistä yhteistyötä tarvitaan myös valtion, korkeakoulujen sekä kuntien kanssa, jotta muualta muuttavien perheiden palvelut saadaan toimiviksi.

Nyt on juuri oikea aika vahvistaa koko Suomen elinvoimaa. Sitä tukee maine maana, jonne on helppo tulla yrittämään, investoimaan, tutkimaan, opiskelemaan ja perheellistymään.

Luovuutta tarvitaan, jotta pärjäämme ikääntyvänä maana ja pystymme pitämään yllä upean hyvinvointiyhteiskuntamme!

Kirjoittaja on valtiovarainministeri ja keskustan kansanedustaja.

