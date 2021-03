Halpa bensa on lopussa

Liikenteestä kerättävien verojen osuus on niin merkittävä, että samanlaisiin ratkaisuihin joutuvat myös seuraavat hallitukset. Halvan bensan aika on peruuttamattomasti ohi. Tämä ei tule yllätyksenä yhdellekään vastuulliselle puolueelle.

Liikenteen päästöjen vähentäminen nousee takuuvarmasti vielä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen vaikeasti ratkaistavien asioiden listalle. Kysymys pelkistyy bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn hintaan. Vihreät haluaisivat korottaa niitä. Keskusta vastustaa voimakkaasti. Vasemmistopuolueet eivät oikein tiedä, miten asiaan suhtautuisivat.

Yllättävää on ollut ruotsalaisen kansanpuolueen laimea linja tässä asiassa. Tosin koko hallitustaipaleen ajan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johtaman RKP:n profiili on ollut samankaltainen lukuun ottamatta korona-rajoitusten juridiikan pohtimista. Välillä on vaikea muistaa, että punamultaporukassa on toinenkin maakunnallinen porvaripuolue.

Bensan hinta on syttymisherkkä aihe. Se koskettaa lähes kaikkia. Erityisesti maakunnissa ja maaseudulla, joissa yksityisautoilu on välttämätöntä, hinnan korotukset näkyvät nopeasti arjessa. Lisäksi porvarioppositio pitää perussuomalaisten johdolla aihetta jatkuvasti esillä. Kritisointia helpottaa polttoaineiden viimeaikainen kallistuminen.

Kun kuohunta on kovaa, kannattaa kuitenkin miettiä, onko sille sittenkään perusteita. Itse asiassa polttonesteiden hinnan nousu ei ole oikeastaan hallituksen syy. Kun hinta nousee pumpulla, se johtuu pääasiassa öljyn maailmanmarkkinahinnan rajusta noususta, jota Suomessa ja hyvin monessa muussakin maassa käyttöönotetut verot kyllä nostavat. Ne on taas luotu usean hallituksen aikana tuottamaan valtiolle verotuloja, joita tarvitaan menojen kattamiseen ja velkojen maksuun.

Näin teki myös Marinin hallitus. Kun polttoaineiden verotusta nostettiin viime syksynä, pääperuste oli ympäristön ohella fiskaalinen. Bensiinin ja dieselin hinta nousi tuolloin vajaat seitsemän senttiä litralta. Jos korotusta ei olisi tehty, vastaava raha olisi pitänyt verottaa muualta.

Liikenteestä kerättävien verojen osuus on niin merkittävä, että samanlaisiin ratkaisuihin joutuvat myös seuraavat hallitukset. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjuminen meillä ja maailmalla nostavat varmasti fossiilisten polttonesteiden bensiinin kuluttajahintoja.

Halvan bensan aika on peruuttamattomasti ohi. Se ei tule yllätyksenä yhdellekään vastuulliselle puolueelle.

Nykyisen hallituksen aikana polttoaineverotusta tuskin nostetaan. Vihreät esittävät sitä, mutta keskustalle se ei käy. Marin kuuntelee keskustaa, koska ilman puheenjohtaja Annika Saarikon johtamaa puoluetta ei ole myöskään Marinin hallitusta.

Puoliväliriiheen olennaiset muutokset tuskin ehtivät. Biopolttoaineiden sekoitevelvoite, kotimaisen kaasun edistäminen sekä liikenteen vähentäminen muilla keinoilla voivat nousta listalle. Vihreiden hellimä päästökauppamalli voi tulla esille vielä tällä hallituskaudella. Keskusta suhtautuu siihenkin torjuvasti ja painottaa EU:n elpymisrahastosta saatavien tukien merkitystä teollisuuden päästöjen vähentämisessä.

Myös seuraavat hallitukset joutuvat pohtimaan, miten liikennettä verotetaan oikeudenmukaisesti eri puolilla maata. Myönteistä keskustelussa on ollut maaseudun erityisaseman tunnustaminen. Tästä pitäisi pitää kiinni myös tulevaisuudessa.

Kaikille puolueille se ei ole luonnonlaki.