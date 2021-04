EU haluaa hallita sinun metsiäsi

Sanna Marinin (sd.) hallituksen on nyt kyettävä puolustamaan suomalaista vastuullista metsätaloutta. Se on kansainvälisesti tarkasteltuna ekologista ja Suomen talouden näkökulmasta välttämätöntä.

Uusimmat tiedot Euroopan unionin suojeluhankkeista saavat metsänomistajat taas hermostumaan. EU-komission mielestä jokaisen yli 13 hehtaaria suuremman metsätilan pitäisi sitoutua ilmastohyötyanalyysiin ja metsänkäyttötapojen seurantaan tehdessään puukauppaa (MT 21.4.).

Erityisen hankalaan tilanteeseen komission kestävän rahoituksen kriteerit ajavat metsäteollisuuden, jonka olisi tulevaisuudessa pystyttävä yhä monimutkaisemmin osoittamaan vastuullisuuttaan.

Komission taksonomia-esitykset tulevat metsätalouden kannalta hankalaan aikaan Stora Enson päätettyä sulkea Kemin paperitehtaansa. EU:n tulevat päätökset osuvat juuri kipeään kohtaan. Kysymys on suomalaisesta kilpailukyvystä.

Metsäteollisuuden tuotteita tehdään siellä, missä se on globaalien markkinoiden näkökulmasta kannattavaa. Suomessa se on sitä onneksi ollut. Lisäksi suomalaisen metsätalouden ekologisuus kestää hyvin kansainvälisen vertailun.

Suomen hakkuumäärät alittavat selvästi metsien vuotuisen uuden kasvun. Lisäksi kaadetun metsän tilalle on istutettu uutta ja näin tehdään yhä. Hyvin hoidetut metsät kasvavat ennätysvauhtia ja tuottavat hiilinielua juuri suomalaisen ansiokkaan metsänhoidon takia.

Tälle perinteelle komissio ei tunnu nyt antavan mitään arvoa. Erityisen tylyjä pohjoisen Euroopan maiden metsänhoidolle ovat hollantilainen komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans ja liettualainen ympäristökomissaari Virginijus Sinkevicius. Heidän ajattelussaan uusiutuvan metsän kestävä talouskäyttö on sivuosassa. Komissaarien lääke on raju suojelu ja metsäisten ekosysteemien ennallistaminen. Kun päästöjä ei saada kunnolla kuriin, tuloksia haetaan nieluja vahvistamalla.

Erityisen raskas komission linja on Suomelle, jonka kansantalous elää vahvasti metsistä. Suomen vientituloista jopa 20 prosenttia on tullut metsätalouden tuotteista, ja ala on viime vuosina ollut hyvässä nosteessa paperitehtaita lukuun ottamatta.

Katkeralta tuntuu myös komission tyly linja metsäteollisuuden innovatiivisuutta kohtaan. Puupohjaisten tuotteiden ekologiset edut sekä muovin että ympäristöä raskaasti rasittavan puuvillan korvaajina ovat huomattavat.

Vielä tällä hetkellä on epäselvää, kuinka valvonta pitäisi käytännössä tehdä. On mahdollista, että siihen riittää yhteissertifiointi. Joka tapauksessa sekin muodostaa lisärasitteen metsäteollisuudelle ja metsänomistajille.

Seuraavaksi komission esitykseen ottaa kantaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.). Vastakkain ovat metsänomistajien huoli ja EU:n vihreään rahoituksen tarjoamat edut suojeluun, ennallistamiseen ja kenties metsänhoitoon. Harkintaa hankaloittaa myös, että bioenergian tuotantoon tarkoitetun sallitun biomassan määritelmä ei ole vielä valmis.

Eikä tässä vielä kaikki. Euroopan unioni on ottamassa suomalaisten metsiä hallintaansa laajalla rintamalla. Kesän aikana on luvassa esityksiä uusiutuvan energian red II -direktiivistä sekä nielujen ja päästöjen laskentaa määrittävästä lulucf-asetuksesta.

